POCO'dan 10.000 mAh Bataryalı Telefon! 100W Hızlı Şarja Sahip

POCO, X8 Power'ı tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon, siyah ve sarı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızıyla da öen çıkıyor.

POCO X8 Power'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3200 nit

3200 nit İşlemci: Snapdragon 6 Gen 5

Snapdragon 6 Gen 5 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP (f/1.5)

50 MP (f/1.5) Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP (f/2.2)

8 MP (f/2.2) Ön Kamera: 32 MP (f/2.2)

32 MP (f/2.2) Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3

Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

POCO X8 Power'ın Ekran Özellikleri Neler?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Çok canlı renklere sahip AMOLED ekran ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor.

Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneiymi için yeterli. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli POCO X8'de 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit parlaklık mevcut.

POCO X8 Power'ın İşlemcisi Nasıl?

POCO'nun yeni telefonu gücünü Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci yeni olduğundan dolayı oyun performansı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından Snapdragon 6 Gen 4, en popüler MOBA oyunlarından biri olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 116 FPS, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ise ortalama 71 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda telefonda söz konusu mobil oyunlar yüksek FPS değerleriyle oynanabilecektir. Bu arada Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisinde 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada POCO X8'de Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

POCO X8 Power'ın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.5 diyafram açıklığına sahip an akamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

POCO X8 Power'ın Bataryası Kaç mAh?

X8 Power'da 10.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Telefon bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada X8'de 8.340 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj desteği mevcut.

POCO X8 Power Türkiye'de Satılacak mı?

POCO X8 Power'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda POCO X8 Pro Max, POCO M8 5G ve M8 Pro 5G dahil olmak üzere POCO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda POCO X8 Power'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

POCO X8 Power'ın Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 380 dolar (18 bin 408 TL)

380 dolar (18 bin 408 TL) 8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 412 dolar (20 bin TL)

POCO X8 Power'ın 380 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 18 bin 408 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 37 bin TL civarında olabilir. POCO X8 Power'ın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

POCO X8 Power'ın batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun yüksek kapasite sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu arada AMOLED ekranın telefon kullanımını daha keyifli hâle getirdiğini düşünüyorum. Bunun nedeni ise bu ekranın hem çok canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.