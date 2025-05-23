Warhammer Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Çok Ucuzladı
Warhammer 40,000: Space Marine 2 ve Warhammer: Vermintide 2 dahil pek çok oyunun fiyatı düştü. İşte indirime giren Warhammer oyunları ve fiyatları!
Warhammer oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim firsatı sunuldu. Kampanya kapsamında Necromunda: Underhive Wars, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Warhammer: Vermintide 2 ve daha pek çok oyun indirime girdi.
Warhammer: Vermintide 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. 2018 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 14,99 dolardan (585 TL) 1,49 dolara (58 TL) düştü. Yüzde 90 oranında indirime giren Necromunda: Underhive Wars ise 13,99 dolar (546 TL) yerine 1,39 dolara (54 TL) satılmaya başlandı.
Warhammer Underworlds - Shadespire Edition yüzde 90 indirim ile 29,99 dolar (1.170 TL) yerine 2,99 dolara (116 TL) satılıyor. Warhammer: Chaosbane de yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunnu fiyatı 14,99 dolardan 1,49 dolara düştü.
İndirime Giren Warhammer Oyunları
|Oyun Adı
|
Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Warhammer: Vermintide 2
|14,99 dolar
|1,49 dolar
|%90
|Necromunda: Underhive Wars
|13,99 dolar
|1,39 dolar
|%90
|Warhammer Underworlds - Shadespire Editio
|29,99 dolar
|2,99 dolar
|%90
|Warhammer: Chaosbane
|14,99 dolar
|1,49 dolar
|%90
|Warhammer 40,000: Battlesector
|18,99 dolar
|5,69 dolar
|%70
|Warhammer 40,000: Dawn of War - Anniversary Edition
|14,49 dolar
|2,89 dolar
|%80
|Warhammer 40,000: Dawn of War II - Anniversary Edition
|19,99 dolar
|3,99 dolar
|%80
|Warhammer 40,000: Dawn of War III
|33,49 dolar
|6,69 dolar
|%80
|Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef
|9,49 dolar
|3,79 dolar
|%60
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|39,99 dolar
|23,99 dolar
|%40
|Battlefleet Gothic: Armada 2
|13,99 dolar
|2,79 dolar
|%80
|Mordheim: City of the Damned
|12,99 dolar
|1,29 dolar
|%90
|Warhammer 40,000: Battle Sister
|19,99 dolar
|9,99 dolar
|%50
|Necromunda: Hired Gun
|27,99 dolar
|5,59 dolar
|%80
|Warhammer: Vermintide 2 - Legacy Edition
|43,73 dolar
|15,15, dolar
|%65