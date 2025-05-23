Warhammer Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Çok Ucuzladı

Warhammer 40,000: Space Marine 2 ve Warhammer: Vermintide 2 dahil pek çok oyunun fiyatı düştü. İşte indirime giren Warhammer oyunları ve fiyatları!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Warhammer oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim firsatı sunuldu. Kampanya kapsamında Necromunda: Underhive Wars, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Warhammer: Vermintide 2 ve daha pek çok oyun indirime girdi.

Warhammer: Vermintide 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. 2018 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 14,99 dolardan (585 TL) 1,49 dolara (58 TL) düştü. Yüzde 90 oranında indirime giren Necromunda: Underhive Wars ise 13,99 dolar (546 TL) yerine 1,39 dolara (54 TL) satılmaya başlandı.

Warhammer Underworlds - Shadespire Edition yüzde 90 indirim ile 29,99 dolar (1.170 TL) yerine 2,99 dolara (116 TL) satılıyor. Warhammer: Chaosbane de yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunnu fiyatı 14,99 dolardan 1,49 dolara düştü.

İndirime Giren Warhammer Oyunları

Oyun Adı

Normal Fiyat

 İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Warhammer: Vermintide 2 14,99 dolar 1,49 dolar %90
Necromunda: Underhive Wars 13,99 dolar 1,39 dolar %90
Warhammer Underworlds - Shadespire Editio 29,99 dolar 2,99 dolar %90
Warhammer: Chaosbane 14,99 dolar 1,49 dolar %90
Warhammer 40,000: Battlesector 18,99 dolar 5,69 dolar %70
Warhammer 40,000: Dawn of War - Anniversary Edition 14,49 dolar 2,89 dolar %80
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Anniversary Edition 19,99 dolar 3,99 dolar %80
Warhammer 40,000: Dawn of War III 33,49 dolar 6,69 dolar %80
Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef 9,49 dolar 3,79 dolar %60
Warhammer 40,000: Space Marine 2 39,99 dolar 23,99 dolar %40
Battlefleet Gothic: Armada 2 13,99 dolar 2,79 dolar %80
Mordheim: City of the Damned 12,99 dolar 1,29 dolar %90
Warhammer 40,000: Battle Sister 19,99 dolar 9,99 dolar %50
Necromunda: Hired Gun 27,99 dolar 5,59 dolar %80
Warhammer: Vermintide 2 - Legacy Edition 43,73 dolar 15,15, dolar %65

5.063 TL Değerindeki 8 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu
OYUN

5.063 TL Değerindeki 8 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Eğlenceli zaman geçirilmesine yardım eden sekiz oyun kısa süreliğine bedava oldu. İşte bu oyunları ücretsiz oynamak için yapmanız gerekenler!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER