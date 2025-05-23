Warhammer Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Çok Ucuzladı

Warhammer oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim firsatı sunuldu. Kampanya kapsamında Necromunda: Underhive Wars, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Warhammer: Vermintide 2 ve daha pek çok oyun indirime girdi.

Warhammer: Vermintide 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. 2018 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 14,99 dolardan (585 TL) 1,49 dolara (58 TL) düştü. Yüzde 90 oranında indirime giren Necromunda: Underhive Wars ise 13,99 dolar (546 TL) yerine 1,39 dolara (54 TL) satılmaya başlandı.

Warhammer Underworlds - Shadespire Edition yüzde 90 indirim ile 29,99 dolar (1.170 TL) yerine 2,99 dolara (116 TL) satılıyor. Warhammer: Chaosbane de yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunnu fiyatı 14,99 dolardan 1,49 dolara düştü.

İndirime Giren Warhammer Oyunları