5.063 TL Değerindeki 8 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft, kullanıcılarına çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yazılım devi tarafından başlatılan kampanya kapsamında sekiz oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox'ta "Free Play Days" kapsamında "Warhammer 40,000: Darktide", "Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters", "Warhammer 40,000: Mechanicus", "Blood Bowl 3", "Warhammer 40,000: Rogue Trader", "Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef", "Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr Ultimate Edition" ve "Warhammer Chaosbane Slayer Edition" isimli oyunlar bedava oldu.

Bu Oyunlara ücretsiz erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Game Pass aboneliğiniz varsa oyunun sayfasını görüntüleyebilir ve "Denemeyi Yükle" butonuna tıklayarak indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Kampanya 26 Mayıs'ta sona erecek.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Xbox Oyunları Nasıl Oynanır?