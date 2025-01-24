Warner Bros. Başkanı Haddad, 12 Yıllık Emeğinden Vazgeçiyor

12 yıldır Warner Bros. Discovery'de oyun başkanı olarak görev yapan David Haddad sonunda emeğini devretme kararı aldı. Kendisinden sonra gelecek olan yeni oyun başkanına yardımcı olmak için üç ay daha çalışmayı kabul eden Haddad, yıllardır şirketin ticari ve yaratıcı anlamdaki en büyük başarılarında imzası olan bir isim.

Başarılı Projelerde Hep İmzası Var

Warner Bros. Discovery'nin Küresel Yayın ve Oyun CEO'su JB Perrette, çalışanlara gönderdiği notta Haddad'ın bu ayrılık kararını şirketin daha hafif bir yayın takvimine sahip olduğu bir döneme denk getirerek stratejik projelerdeki aksaklıkları en aza indirdiğini belirtti.

Perrette, Haddad'ın liderliği altında şirketin çok iyi yerlere geldiğini belirterek şöyle dedi:

David, fiziksel yazılım şirketinden dijital öncelikli bir oyun operasyonuna geçişi yönetti, milyar dolarlık oyun ve franchise'lar geliştirdi ve yayınladı.

Haddad'ın dönemindeki büyük başarılar arasında "Hogwarts Legacy", "Game of Thrones Conquest" ve "Golf Clash" gibi projeler öne çıkıyor. Ancak, "Suicide Squad: Kill the Justice League" gibi bazı yapımların beklentilerin altında kalması, şirketin son yıllardaki mali dalgalanmalarına neden olmuştu. Genel tabloya baktığımızda Haddad'ın başarısı yadsınamaz.

"Benim İçin Keyifti"

David Haddad, çalışanlarına gönderdiği veda busesinde şöyle dedi:

Warner Bros. Games'deki zamanım boyunca başardığımız her şeyle gurur duyuyorum. İkonik oyun franchise'larımızı geliştirmek ve büyütmek büyük bir keyifti. Bundan sonraki kariyerimin yeni sayfasını heyecanla bekliyorum.

Haddad'ın yerini alacak kişi henüz belli olmadığını da ayrıca belirtelim. Sizce yeni gelecek başkan, Haddad'ın adımlarını takip ederek onun kadar başarılı olabilecek mi?