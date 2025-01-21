EA, Sevilen Oyun Uygulamasına Veda Ediyor
EA, uzun yıllardır oyun dünyasına sahne olan EA Origin uygulamasının yakında kapanacağını açıkladı.
Dünyanın en popüler oyun stüdyolarından Electronics Arts, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği EA Play isimli oyun hizmetini pek çok kullanıcıya ulaştırmayı başardı. Bu gelişme ile birlikte şirketin eski oyun uygulaması EA Origin zamanla eski popülerliğini yitirdi.
Bunun üzerine sevilen oyun uygulanmasından yavaş yavaş desteğini kesen EA, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada EA Origin'in tamamen kapatılacağını duyurdu.
EA Origin 17 Nisan'da Oyunculara Veda Edecek
Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, 2011 yılından bu yana oyunseverlere hizmet veren EA Origin 17 Nisan 2025 tarihinde geri dönmeyecek şekilde kapatılacak. Söz konusu uygulamanın kapatılmasının ardında yatan sebep ise Microsoft'un oyunlar için 32 bit desteğini bırakması.
Uygulamanın fişinin çekilmesi ile birlikte kullanıcıların şirketin resmi web sitesinden EA Play uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Zira 17 Nisan'dan itibaren Origin’den bulunan oyunları açmak isterseniz, giriş yaptığında otomatik olarak EA uygulamasına yönlendirileceksiniz. Oyunlar için bulut desteğini kullanıyorsanız, verilerin otomatik olarak yeni uygulamaya aktarılacağını belirtelim. Aksi bir durumda kayıtlarınızı manuel olarak aktarmanız gerekiyor.
Sevilen Yeni EA Sports Oyunları Game Pass'te Ücretsiz Oldu!
Aralarında FC 25'in de olduğu yeni EA Sports yapımları Xbox Game Pass'te ücretsiz şekilde oynanabilir hale geldi.
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