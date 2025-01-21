EA, Sevilen Oyun Uygulamasına Veda Ediyor

Dünyanın en popüler oyun stüdyolarından Electronics Arts, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği EA Play isimli oyun hizmetini pek çok kullanıcıya ulaştırmayı başardı. Bu gelişme ile birlikte şirketin eski oyun uygulaması EA Origin zamanla eski popülerliğini yitirdi.

Bunun üzerine sevilen oyun uygulanmasından yavaş yavaş desteğini kesen EA, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada EA Origin'in tamamen kapatılacağını duyurdu.

EA Origin 17 Nisan'da Oyunculara Veda Edecek

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, 2011 yılından bu yana oyunseverlere hizmet veren EA Origin 17 Nisan 2025 tarihinde geri dönmeyecek şekilde kapatılacak. Söz konusu uygulamanın kapatılmasının ardında yatan sebep ise Microsoft'un oyunlar için 32 bit desteğini bırakması.

Uygulamanın fişinin çekilmesi ile birlikte kullanıcıların şirketin resmi web sitesinden EA Play uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Zira 17 Nisan'dan itibaren Origin’den bulunan oyunları açmak isterseniz, giriş yaptığında otomatik olarak EA uygulamasına yönlendirileceksiniz. Oyunlar için bulut desteğini kullanıyorsanız, verilerin otomatik olarak yeni uygulamaya aktarılacağını belirtelim. Aksi bir durumda kayıtlarınızı manuel olarak aktarmanız gerekiyor.

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