Görünüşe göre Watch Dogs Complete Edition PS5 ve Xbox Series için de geliyor. ESRB halihazırdaki derecelendirmeyi güncellemeye gitti. Detaylar haberimizde.

Watch Dogs serisinin yeni oyunu Watch Dogs: Legion, geçtiğimiz hafta içerisinde satışa sunulmuştu. Beklenen açılışın yapılamamasının yanı sıra teknik bir takım sorunlar can sıkıyor olsa da, yine de oyuncular Londra şehrini kurtarmak için giriştikleri mücadelelerine devam ediyor. Halihazırda PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuş olan Watch Dogs: Legion, önümüzdeki hafta içerisinde PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonları ile de piyasada olacak. Ne var ki bunun öncesinde enteresan bir gelişme yaşandı. Watch Dogs Complete Edition için yapılan derecelendirme güncellendi ve mevcut olduğu platformlara PlayStation 5 ve Xbox Series de dahil oldu.

Watch Dogs Complete Edition Yeni Nesle de Geliyor

Bildiğiniz gibi Watch Dogs Complete Edition PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında mevcut ve Watch Dogs: Legion oyununun özel sürümlerinden birini aldığınızda, Sezon Kartı ile ücretsiz olarak sizin oluyor. Bu özel sürümler PlayStation 5 ve Xbox Series için de satışa sunulacak ve özel sürümleri alanlar, Sezon Kartı sahibi de olacaklar. ESRB tarafından yapılmış olan derecelendirmenin güncellenmesinin bununla bağlantısı olabilir.

Bir diğer ihtimal ise Ubisoft, Watch Dogs Complete Edition oyununu yeni nesil konsol kullanıcılarına bağımsız olarak satmayı planlıyor da olabilir. Hatırlatma yapmak gerekirse, Assassin’s Creed Odyssey Sezon Kartı sahiplerinin ek ücret ödemeden erişim sağlayabildikleri Assassin’s Creed III: Remastered, bağımsız olarak da satışa sunulmuştu. Benzer bir durum Far Cry 5 Sezon Kartı ile gelen Far Cry 3 Classic için de geçerliydi.

Her iki durumda da, Watch Dogs Complete Edition oyunu yeni nesil konsollar için makyajlanacaktır diye düşünüyoruz. Bu bağlamda Işın İzleme dahil PlayStation 5 ve Xbox Series ile sunulan teknik imkanlardan fazlası ile istifade edilecektir. Ne var ki Ubisoft resmi bir açıklamada bulunmadığı için bekleyip de görmekte fayda var.

Watch Dogs Complete Edition, beraberinde yeni bir oyun modunun, yeni silahların, yeni kıyafetlerin, yeni görevlerin ve T-Bone rolünde olabileceğiniz yeni bir senaryonun bulunduğu Sezon Kartı ile geliyor.