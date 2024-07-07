Sürücüsüz Araç Çevirmeye Takıldı! Polis Ne Yapacağını Şaşırdı

Phoenix polisi, kendinden sürücülü bir Waymo aracını kırmızı ışıkta geçtiği ve karşı şeride girdiği için durdurdu. Olay, yerel medyanın Arizona Republic dahil olmak üzere yayınladığı vücut kamerası görüntüleriyle 19 Haziran'da meydana geldi.

Görüntüler, aracın trafikte ilerlerken dalgalandığını ve sonunda bir otoparka çekildiğini gösteriyor. Polis memurunun bakış açısını da yansıtan görüntülerde, memurun boş bir araca yaklaştığı görülüyor.

Waymo Robotaksi Kırmızı Işıkta Geçip Yanlış Şeride Girdi

Olayın ardından yapılan telsiz kayıtlarına göre, araç "Korkmuş gibi davranarak" karşı şeride girdi ve memur nihayetinde "Bilgisayara ceza kesmekte başarısız oldu" diye belirtildi.

Waymo sözcüsü TechCrunch'a yaptığı açıklamada aracın "tutarsız inşaat işareti" ile karşılaştığını ve doğru şeride geri dönemediği için yaklaşık 30 saniye boyunca boş karşı şeride girdiğini belirtti. "Olay yaklaşık bir dakika sürdü ve araçta yolcu bulunmuyordu," diye ekledi.

Alphabet'e ait robotaksi şirketi bu yıl iki kez yazılımı gönüllü olarak geri çağırdıktan sonra güvenliği federal düzenleyiciler tarafından incelenmektedir.

Olay, otonom araçların güvenliği konusunda artan endişeleri ve kapsamlı düzenlemelerin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Waymo'nun olay sonrası yaptığı açıklamalar ve polis kayıtları, otonom araç teknolojisinin karşılaştığı zorlukları ve bu teknolojinin yaygın kabulünden önce güvenilirliğinin nasıl sağlanması gerektiğini gösteriyor.