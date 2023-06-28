Taksicilik Mesleğinin Sonu Geliyor: Robotaksi Yollarda

Amazon'un yan kuruluşu olan Zoox, elektrikli, otonom robotaksi aracını Las Vegas caddelerinde test etmeye başladığını duyurdu. Şirket, Las Vegas sokaklarında deneme testlerinden sonra projenin kapsam alanını genişletmeyi planlıyor. Deneme sürüşlerinde aracın trafikteki durumunu gözden geçirecek olan Zoox, projeyi titizlikle yürüttüklerini belirtti.

Hayaldi Gerçek Oldu Robotaksi Yollarda

Saatte 35 mile varan dört kişilik kapasiteye sahip otonom araç ilk olarak çalışanların kullanımına sunulacak. Piyasaya ne kadar araba süreceğini veya hangi saatlerde hizmet vereceğini belirtmeyen şirketin birden fazla aracı test ettiği biliniyor.

Araç denemeleri için tüm otomasyon seviyelerine halka açık caddelerde çalışmasına izin veren Nevada eyaleti'ni seçen şirket attığı bir tweet'te Nevada'nın Motorlu Araçlar Dairesinden robotaksi için çalıştırma yetkisi aldığını söyledi. Bundan hareketle Zoox, çalışmalarını Nevada eyaletine taşıdı.

Teknoloji şirketi 2020'de başladığı bu yolculuğu tesisleriyle güçlendirerek günümüze getirdi. İlk olarak Vegas'ta bir ofis ve depo açan şirket işgücünü de buna bağlı olarak artırdı.Şirketin otonom aracı robo taxi'yi şubat ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.