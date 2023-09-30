Yanlış Duymadınız: Web Odaklı Windows 12 Geliyor!

Şirkete yakın birçok kaynağa göre Microsoft'un Windows 12'nin web odaklı yeni bir versiyonu üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Yeni varyantın Chrome OS'a "gerçek" bir yanıt olacağı ve eğitim sektörü gibi belirli pazarlar için özel olarak tasarlanacağı söyleniyor.

Web odaklı Windows 12, geleneksel Windows masaüstü deneyiminin yerini almayacak ancak düşük kaliteli eğitim cihazları için daha modern, modüler ve hafif bir Windows sürümü sunacak.

Microsoft, yeni nesil Windows ve web ürünlerini geliştirmek üzere "Windows ve Web Deneyimi" adında yeni bir ekip kurduğunu bir iç yazışmayla teyit etmişti. Ekibin iş ilanları da Microsoft'un "İstemci ve Bulut'a yayılan yeni nesil Windows deneyimlerini ve uygulamalarını tanımlamayı ve sunmayı" planladığını doğruluyordu.

Web Odaklı Windows 12 Neler İçerecek?

Dahası Windows Latest'e göre, Windows 12'nin web odaklı varyantının büyük ölçüde Microsoft Edge ve yapay zekâya dayanması bekleniyor. Örneğin Microsoft'un Microsoft Edge'i daha akıllı hâle getirmek ve web içeriğini ve kullanıcı davranışlarını anlamak için yapay zekâyı kullanmanın yollarını araştırdığı bildiriliyor. Bu entegrasyonun Windows 12'nin gelişimini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Microsoft, işletim sisteminin daha hafif bir versiyonunu oluşturmak amacıyla son yıllarda Windows'u modernleştirmek ve bileşen katmanlarını birbirinden ayırmak için çalışıyor. Bu çalışmanın bir örneği, Chrome OS'a rakip olması amaçlanan Windows 10X'ti ancak Windows 10X hiçbir zaman piyasaya çıkmadı ve deneysel aşamada kaldı.

Web odaklı Windows 12'nin 2024 yılında gelmesi bekleniyor. Microsoft'un yeni varyanta başka hangi özellikleri ve iyileştirmeleri dâhil edeceği henüz belli değil ancak şirketin eğitim pazarında Chrome OS ile rekabet etme konusunda ciddi olduğu açık.

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