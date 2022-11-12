Daha Önce Duymadığınız 10 Ücretsiz İşletim Sistemi

Piyasada ücretli olarak sunulan işletim sistemlerinin yanı sıra pek çok ücretsiz işletim sistemi bulunuyor. Bu ücretsiz yazılımların birçoğu çoğu bilgisayar kullanıcısı tarafından pek bilinmiyor. Hazırladığımız yazıda muhtemelen daha önce duymadığınız işletim sistemlerini bir arada topladık.

Yeni bir bilgisayar satın aldığınızda işletim sistemi Windows ya da MacOS olarak gelecektir. Bu işletim sistemleri her ne kadar ücretsiz gibi görünse de aslında hiç de öyle değil. Üreticiler cihazlara yükledikleri Windows için lisans alıyorlar. Windows’u kendiniz kurmak istiyorsanız sizin bir orijinal kopya satın almanız gerekiyor.

MacOS güncellemeleri her ne kadar ücretsiz olsa da yalnızca Mac satın alanlar tarafından kullanılabiliyor. Maliyetini ise bilgisayarın fiyatından anlayabilirsiniz. Aslında piyasada birçok işletim sistemi bulunuyor ve bunlar ücretsiz olarak sunuluyor.

Ücretsiz olarak sunulan işletim sistemlerinin en popüleri Linux'tur. Peki, pek bilinmeyen işletim sistemleri neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede 10 farklı işletim sistemi bulunuyor.

Pek Bilinmeyen Ücretsiz İşletim Sistemleri Listesi

FreeBSD

ReactOS

FreeDOS

illumos

Syllable

AROS

MenuetOS

DexOS

Visopsys

Haiku

Yukarıda ücretsiz işletim sistemleri listesi yer alıyor. Listede yer alan yazılımların detayların aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca işletim sistemi nedir, ne işe yarar sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilir ve işletim sistemi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

FreeBSD

Açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olan FreeBSD, hem sunucular hem de masaüstü cihazlar için oldukça güvenilir olarak görülüyor. FreeBSD, TrustedBSD projesi kapsamında birçok kaynaktan gelen geliştirmeler sayesinde güvenlik ve gizlilik konusunda da üst düzey koruma sağlıyor. Hız, kararlılık ve özellik konularında dikkat çeken yazılım, ücret ödenmeden kullanılabiliyor.

ReactOS

Çoğu bedaba işletim sistemi, dünyanın en popüler sistemlerinden biri olan Windows’a bir alternatif sunuyor. Çok başarılı bir arayüze sahip olan ve bu sayede kolay bir kullanım sunan ReactOS ise hem görünüm olarak hem de Windows’ta çalışan tüm uygulamaları çalıştırarak oldukça iyi bir alternatif olma niteliği taşıyor diyebilirim.

FreeDOS

DOS tabanlı bir işletim sistemi olan FreeDOS, geçmişte bilgisayar kullanan kullanıcıların hatırlayacağı bir işletim sistemi. Sanal makine içerisinde çalıştırabileceğiniz ya da sadece eski oyunları çalıştırmak için kullanabileceğiniz FreeDOS’tan çok fazla bir beklentiniz olmamasını tavsiye ederiz.

FreeDos olarak isimlendirilen işletim sistemi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için Freedos nedir sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

illumos

Oracle, Solaris adında bir işletim sistemi kullanıyordu ve bu sistem açık kaynak kodlu değildi. 2008 yılında açık kaynak kodlu olan işletim sistemi 2010 yılında Oracle tarafından durdurulmuştu. Illumos ise OpenSolaris’i hayatta tutmak için geliştirilen bir proje diyebiliriz. Linux gibi doğrudan indiremeyeceğiniz işletim sistemini, DilOS veya openindiana dağıtımlarını kullanabilirsiniz.

Syllable

GNU projesi kapsamında Linux parçaları kullanılarak inşa edilen Syllable, masaüstü bilgisayarlara yönelik geliştirilmiş bir işletim sistemi. WebKit tabanlı internet tarayıcısı, e-posta istemcisi, medya oynatıcısı ve programlama için geliştirme ortamı sunan Syllable oldukça iyi bir alternatif olabilir.

Çok kolay bir kullanıma sahip olan Syllable isimli işletim sistemi, başarılı arayüz ve hızlı yapıya sahip olması ile ön plana çıkıyor. Linux yazılımı ile uyumlu olan Syllable, çok kullanışlı bir hizmettir.

AROS

32-bit sistemler için geliştirilen bir işletim sistemi olan AROS, ücret ödemenize gerek kalmadan AmigaOS programlarını kullanmanın bir çözümünü sunuyor. Açık kaynak kodlu olmasıyla birlikte kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. Bilgisayarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olan işletim sistemi, pratik bir şekilde kullanılabiliyor.

MenuetOS

MeneuetOS, tek bir diskete sığacak kadar küçük bir işletim sistemi. Şu an ne kadar garip olduğunu anlayabiliyoruz fakat, geçmişte bu oldukça büyük bir miktardı. MenuetOS, tamamen 32/64bit assembly diliyle yazılmış ve 32GB’a kadar RAM desteklemesine rağmen çok az masrafla çalışacak şekilde tasarlanmış bir işletim sistemi.

DexOS

Masaüstü işletim sistemlerinde alıştığımız pencere görünümü yerine bir konsol arayüzü tercih eden geliştiricinin bu yaklaşımı oldukça etkileyici diyebilirim. Çok başarılı bir arayüze sahip olan DexOS isimli işletim sistemini kullandığınızda, bir oyunun menüsüne girmişsiniz hissiyatına kapılıyorsunuz.

Visopsys

DexOS gibi Visopsys işletim sistemi de tek bir geliştiricinin hobi amaçlı geliştirdiği bir proje. 1997 yılından bu yana geliştirilmekte olan küçük, hızlı ve açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olan Visopsys, basit ama işlevsel bir grafik arayüzü sunuyor. Sahip olduğu özellikler ile dikkat çeken işletim sistemi, basit bir kullanım sunuyor.

Haiku

BeOS’tan ilham alınarak piyasaya sürülen Haiku, hem Windows’a alternatif hem de BeOS hayranlarının seveceği bir işletim sistemi diyebilirim. VLC Player desteği, HTML5 uyumlu internet tarayıcısı gibi birçok özelliğe de sahip durumda.

Bu yazıda pek bilinmeyen 10 ücretsiz işletim sistemi listesi hazrıladık. Listemizde sıraladığımız işletim sistemlerinden kullanmayı düşündüğünüz bir sistem var mı? Bunların dışında bir öneriniz varsa, bizlerle yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Windows 10 otomatik güncellemeleri nasıl kapatılır sorusunu yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.