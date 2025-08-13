Wednesday Yarım Sezonuyla Netflix'te Rekora Koşuyor!

Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Wednesday'in ikinci sezonu, 4 Ağustos tarihinde yayınlanmıştı. Ancak tam bir sezon değil, iki kısım halinde yayınlandı. Wednesdey ikinci sezon yarım haliyle bile, tam haliyle yayınlanan ilk sezonun başarısını tekrar ediyor.

Wednesday İkinci Sezon İlk Kısım 50 Milyon İzlendi

Bu rekorda Jenna Ortega'nın performansı, dahi yönetmen Tim Burton'ın etkisi kadar Lady Gaga'nın dizide yer alacağına dair haberler de etkili oldu. Wednesday ikinci sezon ilk kısım, ilk beş günde 50 milyon izlenme sayısına ulaştı. Wednesday'in ilk sezonu, 6 saat 49 dakikalık toplam süresiyle ilk haftada 341,1 milyon izlenme saatine ulaşmıştı. İlk sezon, dizinin devamını merak ettiren, "tam da yerinde bitti" etkisi bırakan bir bölümde sona erdi.

Lady Gaga'nın Wednesday Rolü Ne?

Pop yıldızı Lady Gaga'nın gizemli bir rol ile diziye dahil olacağına dair haberler, zaten ilgiyle izlenen diziye daha farklı bir gözle bakılmasını sağladı. Dahası, sanatçının Wednesday dizisine özel şarkı hazırlaması da ayrı bir konuydu. Lady Gaga'nın yeni sezona nasıl bir etkisi olacağı veya kendisine ne tarz bir rol verileceği bilinmiyor, ancak hayranları ve dizinin sıkı takipçileri için güzel bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Wednesday 2. Sezon İkinci Kısım Ne Zaman?

Wednesday dizisinin ikinci sezon ikinci kısmı için tarih 3 Eylül 2025 olarak belirlendi. İkinci kısım yayınlandığında, Wednesday 2. sezonun, ilk sezonun toplam izlenme rekorunu kırması bekleniyor.