Alfred Gough ve Miles Millar tarafından yaratılan popüler dizinin yeni sezonunu beklerken Wednesday benzeri diziler izleyerek keyifli vakit geçirebilirsiniz. Peki, söz konusu dizi yerine hangi yapımlar izlenebilir?

Bu yazıda Wednesday alternatifi diziler listesi hazırladık. Hazırladığımız listede Chilling Adventures of Sabrina'dan Fate: The Winx Saga'ya kadar birbirinden başarılı pek çok yapım bulunuyor.

Wednesday Benzeri Diziler Listesi

Fate: The Winx Saga

Chilling Adventures of Sabrina

Legacies

The Order

A Series of Unfortunate Events

The Umbrella Academy

I Am Not Okay With This

His Dark Materials

One Of Us Is Lying

The Sandman

Wednesday tarzı diziler listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Fate: The Winx Saga

IMDb Puanı : 6,8

: 6,8 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Abigail Cowen, Hannah Van Der Westhuysen, Precious Mustapha ve dahası

2021 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2022 yılında sona eren Fate: The Winx Saga (Winx Efsanesi: Kader), doğaüstü güçlere sahip bir grup gencin maceralarını konu alıyor. Brian Young tarafından yaratılan diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Chilling Adventures of Sabrina

IMDb Puanı : 7,4

: 7,4 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Kiernan Shipka, Ross Lynch, Miranda Otto ve dahası

Netflix üzerinden izleyebileceğiniz Chilling Adventures of Sabrina, yarı insan yarı cadı Sabrina'nın hikâyesini konu alıyor. 2018 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2020 yılında sona eren dizi 4 sezondan oluşuyor.

Legacies

IMDb Puanı : 7,2

: 7,2 Yaş Sınırı : TV-14

: TV-14 Oyuncular: Danielle Rose Russell, Aria Shahghasemi, Quincy Fouse ve dahası

Wednesday gibi diziler arasında Legacies de bulunuyor. Legacies'i izlemeden önce sırayla The Vampire Diaries ve The Originals isimli dizileri izlemenizi öneririz çünkü Legacies spin-off olarak çıktı. Neler olduğunu anlamak için bu sıralamayı takip etmek gerekiyor.

The Order

IMDb Puanı : 6,7

: 6,7 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Jake Manley, Sarah Grey, Louriza Tronco ve dahası

Bir genç, annesinin ölümünün intikatımını almak için gizli bir topluluğa katılır. Üniversite öğrencisi, topluluğa dahil olduktan sonra kendisini büyü yapanlar ile kurt adamların arasındaki savaşta bulur. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz dizide 2 sezon mevcut.

A Series of Unfortunate Events

IMDb Puanı : 7,8

: 7,8 Yaş Sınırı : 10+

: 10+ Oyuncular: Neil Patrick Harris, Patrick Warburton, Malina Weissman ve dahası

Gizemli yangında ebeveynlerini kaybeden Baudelaire kardeşler, karanlık aile sırlarını ortaya çıkarmaya çalışır. 2017-2019 yılları arasında yayımlanan A Series of Unfortunate Events (Talihsiz Serüvenler Dizisi) üç sezondan oluşuyor. Diziyi Netflix'ten izleyebilirsiniz.

The Umbrella Academy

IMDb Puanı : 7,9

: 7,9 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda ve dahası

Doğaüstü güçlere sahip olan kardeşler, babaları hayatını kaybettikten sonra bir araya gelir ve insanlığı bekleyen bir tehdidi ortaya çıkarır. 2019-2023 yılları arasında yayımlanan dizi 3 sezondan oluşuyor. Diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

I Am Not Okay With This

IMDb Puanı : 7,5

: 7,5 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Kathleen Rose Perkins ve dahası

Süper güçlerini kontrol etmeye çalışan Syd isimli gencin hikâyesini anlatan I Am Not Okay With This, 2020 yılında yayımlanmaya başladı. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz dizinin ilk sezonunda 7 bölüm yer alıyor.

His Dark Materials

IMDb Puanı : 7,8

: 7,8 Yaş Sınırı : 7+

: 7+ Oyuncular: Dafne Keen, Kit Connor, Ruth Wilson ve dahası

Philip Pullman'ın aynı adlı roman serisine dayanan His Dark Materials, 2019 yılında yayımlanmaya başladı ve 2022 yılında sona erdi. Jack Thorne tarafından yaratılan His Dark Materials, en iyi HBO dizileri arasında yer alıyor. Başarılı dizi toplamda 3 sezondan oluşuyor.

One Of Us Is Lying

IMDb Puanı : 6,9

: 6,9 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Marianly Tejada ve dahası

Wednesday gibi diziler arasında One of Us Is Lying (Birimiz Yalan Söylüyor) isimli yapım da bulunuyor. Birimiz yalan Söylüyor, okulda aldıkları ceza nedeniyle bir araya gelen beş gencin hikâyesini konu alıyor. 2021-2022 yılları arasında yayımlanan dizide 2 sezon bulunuyor.

The Sandman

IMDb Puanı : 7,7

: 7,7 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Tom Sturridge, Boyd Holbrook, Patton Oswalt ve dahası

2022 yılında yayımlanmaya başlayan The Sandman, gücünü geri kazanmak için dünyalar arasında yolculuğa çıkan Düşler Kralı Morpheus'un hikâyesini konu alıyor. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz dizinin ilk sezonunda 11 adet bölüm bulunuyor.

Bu yazıda Wednesday benzeri diziler listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı dizi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.