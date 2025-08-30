WhatsApp Hacklendi! Android ve iOS Cihazları Tehlikede

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, platforma bbir saldırı gerçekleştirildiğini doğruladı. Resmi açıklamaya göre WhatsApp ile birlikte iPhone ve Android cihazları da gelişmiş bir siber saldırının hedefi haline geldi. Olay, Amnesty International Güvenlik Laboratuvarı tarafından soruşturuluyor.Amnesty International Güvenlik

Saldırganlar, platformun güvenlik katmanlarını aşarak bazı kullanıcıları hedef aldı. Laboratuvarı'nın açıklamalarına göre sadece bireyseller değil, özellikle sivil toplum kuruluşu çalışanları saldırıdan yara aldı.

Kişiler Özellikle WhatsApp Üzerinden Hedef Alınıyor

Bu saldırıdan etkilenen cihazlar sınırlı olsa da bilgisayar korsanlarının kullandığı yöntemlerin alışılagelmedik oluşu, gelecek saldırılar hususunda endişe doğuruyor. Çünkü saldırganlar rastgele olta atmak yerine özellikle kurban seçtiklerinin peşine düşmüşler. Meta'nın güvenlik önlemleri, bu girişimleri engellemek için yeterli olmamış.

Gerçekleşen saldırıya dair ilk bulgular, saldırının yalnızca WhatsApp'la sınırlı kalmadığını, farklı uygulamaların da açıklarından faydalanılmış olabileceğini gösteriyor.

WhatsApp yetkilileri, söz konusu açığın kapatıldığına dair bir açıklamada bulunmadı. Siber güvenlik uzmanları, bu tarz saldırılardan korunmak için cihaz sürümlerinin en yüksek yazılıma yükseltilmesi gerektiğini söylüyor. Genel anlamda herkesin bildiği güvenlik önlemlerinden olan "bilinmeyen hiçbir içeriğe tıklanmaması" da bir kullanıcı olarak atılabilecek adımların başında geliyor.