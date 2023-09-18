Artık WhatsApp Avatarları ile Video Görüşme Yapılabilecek!

WhatsApp avatarları son zamanlarda oldukça popüler. Hem animasyon hem de profil forğrafı olarak kullanılabilen avatarlar, kullanıcıların kendi sanal karakterlerini oluşturmalarını sağlıyor. Avatarlar, yüzünü göstermek istemeyen veya eğlence arayan kullanıcıların sevdiği bir özellik.

Yeni gelen habere göre artık avatarları kullanarak video görüşme yapılabilecek. WhatsApp şu anda bu özelliği beta kullanıcıları üzerinde test ediyor.

Yüzü Maskeleyecek!

Avatarları kullanarak video görüşme yapan kullanıcılar, aramalarda kendi yüzlerini maskeleyerek sanal karakterlerini kullanmış olacak. İnsanların gerçek görünümlerini saklamalarını sağlayan özelliğin kullanıcı gizliliğinin korunmasına yardımcı olması amaçlanıyor.

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre video avatar moduna geçildiğinde kullanıcıların seçtiği sanal karakter, yüz hareketlerini ve ifadelerini gerçek zamanlı olarak taklit edecek.

Ayrıca bu modu kullanmak isteyen kullanıcılar bilgilerinin nasıl korunduğuna ilişkin gizlilik bildirimini kabul etmiş olacak. Video avatar modu kullanılırken tıpkı diğer zamanlarda olduğu gibi aramalar uçtan uca şifrelenecek.

Kullanıcıların müsait olmadığında ya da yüzlerini göstermek istemediğinde kullanabilecekleri bu özellik yakında aktif hâle gelecek.

Video avatar modu, Google Play Store'dan Android için en son WhatsApp beta güncellemesini yükleyen sınırlı sayıda beta testçisinin kullanımına sunuldu. Ancak özelliği yakın zamanda daha fazla kişinin kullanabilmesi bekleniyor.

Peki siz video avatar modunu beğendiniz mi? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.