"WhatsApp Reklamlı Olacak" İddiaları Nihayet Sonuçlandı!

Dünyanın en çok kullanılan sohbet uygulaması WhatsApp'ın reklamlı olacağına dair söylentiler vardı. Uygulamanın bütçesini genişletmek için arayışa girdiği ve Instagram'da olduğu gibi WhatsApp'ın da reklam göstermeye başlayacağı söyleniyordu.

Nihayet bu iddialar bir sonuca vardı. WhatsApp başkanı Will Cathcart, konu hakkında X (eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşım yaptı.

Financial Times'ın Haberine Cevap Verdi!

Geçtiğimiz günlerde İngiliz iş gazetesi Financal Times, Meta'nın gelir artışı için Whatsapp'ı reklamlı yapmak istediğini yazmıştı.

Haberde Meta'nın ekiplerinin reklam gösterme üstüne çalıştığı ve hatta uygulamayı reklamsız kullanmak için abonelik ücreti talep edeceği bile iddia edildi.

This @FT story is false. We aren't doing this.



Also it looks like you misspelled Brian's name... https://t.co/Z47z9FC5yu — Will Cathcart (@wcathcart) September 15, 2023

Uzun zamandır tartışma konusu olan bu haber, WhatsApp başkanı Will Cathcart tarafından kesin bir dille reddedildi.

Cathcart X hesabından "Bu Financial Times haberi doğru değil. Böyle bir şey yapmıyoruz. Ayrıca Brian’ın adını yanlış yazmışsınız gibi görünüyor." şeklinde bir açıklama yaptı.

Böylece uygulamanın reklam gösterme üstüne herhangi bir test yapmadığı doğrulandı.

Ancak bu zamana kadar WhatsApp'ın reklamlı olacağına dair söylentiler elbette boşa çıkmadı. Çünkü Meta'nın Instagram'daki reklamlardan kazandığı gelir son zamanlarda şirketi bir hayli yükseltti.

Dolayısıyla WhatsApp için de böyle bir hamlenin yapılması pek de sürpriz olmazdı. Reklamlar şirket bütçesine ciddi anlamda katkı sunabilecek potansiyele sahip.

Ancak yeni gelen açıklamaya göre şirketin bu konudaki kazanç yolu şimdilik yalnızca WhatsApp Business aracılığıyla olacak gibi görünüyor.

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