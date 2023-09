"WhatsApp Reklamlı Olacak" İddiaları Nihayet Sonuçlandı!

Dünyanın en çok kullanılan sohbet uygulaması WhatsApp'ın reklamlı olacağına dair söylentiler vardı. Uygulamanın bütçesini genişletmek için arayışa girdiği ve Instagram'da olduğu gibi WhatsApp'ın da reklam göstermeye başlayacağı söyleniyordu.

Nihayet bu iddialar bir sonuca vardı. WhatsApp başkanı Will Cathcart, konu hakkında X (eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz iş gazetesi Financal Times, Meta'nın gelir artışı için Whatsapp'ı reklamlı yapmak istediğini yazmıştı.

Haberde Meta'nın ekiplerinin reklam gösterme üstüne çalıştığı ve hatta uygulamayı reklamsız kullanmak için abonelik ücreti talep edeceği bile iddia edildi.

This @FT story is false. We aren't doing this.



Also it looks like you misspelled Brian's name... https://t.co/Z47z9FC5yu