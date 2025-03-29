WhatsApp, Kıskanç Sevgili Kavgasını Bitirecek Yeni Özelliğini Duyurdu

WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre, WhatsApp ekibinin iOS için yayınladığı 25.9.10.70 beta güncellemesinde yeni bir özellik test ediliyor. Bu özellik yıllardır kullanıcıların talep ettiği bir özellikti. Meta'nın mesajlaşma uygulaması hem kullanıcı deneyimini iyileştirmek için ayarlar menüsünün tasarımını elden geçiriyor, hem de bir telefonda birden fazla hesap açmayı mümkün kılıyor.

Yeni sistemle birlikte kullanıcılar doğrudan WhatsApp ayarlarından ikinci bir hesap ekleyebilecek. Eklendikten sonra, profil fotoğrafları ayarlar sekmesinde gösterilecek, böylece hesaplar arasında geçiş yapmak daha kolay hale gelecek.

Çoklu Hesap Özelliği Ne Zaman Gelecek?

WhatsApp ekibi, bu özelliğin performansını iyileştirmek ve tüm cihazlarda sorunsuz çalışmasını sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Profil değişiklikleri, mesaj senkronizasyonu ve bildirim ayarlarının eksiksiz çalışması için optimizasyon süreci devam ediyor. Bu sebeple özelliğin tam olarak ne zaman çıkacağı belli değil.

İkinci WhatsApp Hesabı Nasıl Ekleniyor?

WhatsApp, çoklu hesap desteği için iki farklı yöntem üzerinde çalışıyor:

Yeni bir telefon numarasıyla kayıt

Ana hesaptan bir QR kod tarayarak yeni bir hesap bağlama

Bu sistemle birlikte kullanıcılar iş ve özel hesaplarını tamamen ayrı tutabilecek. Örnek vermek gerekirse; bildirimler, yedekleme ayarları, medya otomatik indirme seçenekleri ve diğer tercihler her hesap için bağımsız olacak. Böylece iş ve kişisel hesaplar birbirine karışmadan kullanılabilecek.