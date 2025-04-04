Elinizde Bu Telefonlardan Varsa Değiştirmek Zorunda Kalacaksınız
Teknoloji hızla ilerlemeyi sürdürürken çağın gerisinde kalan bazı telefon modelleri, popüler uygulamalardan mahrum kalıyor. İşte onlara katılan yeni isimler...
WhatsApp, her geçen gün yeni özelliklerle gelişmeye devam ederken, bazı eski model cihazlara artık elveda deme kararı aldı. Uygulama, 1 Mayıs 2025 itibariyle bazı telefonlarda tamamen çalışmayı durduracak. Eğer cihazınız bu modeller arasındaysa, mesajlar, aramalar ve medya gönderimleri tarihe karışacak.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında yeniden göreve gelmesiyle birlikte, teknoloji devlerinin tutumlarında gözle görülür bir değişim yaşanıyor.
WhatsApp desteğini kaybedecek modeller arasında özellikle çok eski iPhone ve Samsung cihazları dikkat çekiyor. İşte tam liste...
Eski iPhone ve Galaxy Serileri WhatsApp Kullanamayacak
Kullanıcılara da açıkça uyarı yapıldı: ya cihazlarını güncellesinler ya da daha yeni bir modele geçiş yapsınlar. Aksi takdirde, 1 Mayıs'tan sonra WhatsApp şu cihazlarda açılmayacak bile:
- Galaxy Ace Plus
- Galaxy Note 3 serisi
- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 6 serisi
WhatsApp, bu kararı alırken asıl amacının güvenliği artırmak ve uygulama performansını iyileştirmek olduğunu açıkladı. Bu kapsamda artık çok eski işletim sistemlerine sahip telefonlar desteklenmeyecek. Uygulama, Android 5.0 ve altı sürümler ile iOS 12 ve öncesinde çalışan iPhone'ları kapsam dışı bırakacak.
Her ne kadar can sıkıcı bir güncelleme olarak duyulsa da bu güvenlik ve performans açısından oldukça gerekli bir adım.
Eğer listelediğimiz modellerden birine sahipseniz ve telefonunuzda WhatsApp kullanmaya devam etmek istiyorsanız ya yazılım güncellemesi yapmanız gerekiyor (tabii mümkünse) ya da yeni bir cihaz almanız. Aksi halde, uygulamayı açsanız bile mesaj gönderemeyecek ya da alamayacaksınız.