Elinizde Bu Telefonlardan Varsa Değiştirmek Zorunda Kalacaksınız

WhatsApp, her geçen gün yeni özelliklerle gelişmeye devam ederken, bazı eski model cihazlara artık elveda deme kararı aldı. Uygulama, 1 Mayıs 2025 itibariyle bazı telefonlarda tamamen çalışmayı durduracak. Eğer cihazınız bu modeller arasındaysa, mesajlar, aramalar ve medya gönderimleri tarihe karışacak.

WhatsApp desteğini kaybedecek modeller arasında özellikle çok eski iPhone ve Samsung cihazları dikkat çekiyor. İşte tam liste...

Eski iPhone ve Galaxy Serileri WhatsApp Kullanamayacak

Kullanıcılara da açıkça uyarı yapıldı: ya cihazlarını güncellesinler ya da daha yeni bir modele geçiş yapsınlar. Aksi takdirde, 1 Mayıs'tan sonra WhatsApp şu cihazlarda açılmayacak bile:

Galaxy Ace Plus

Galaxy Note 3 serisi

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6 serisi

WhatsApp, bu kararı alırken asıl amacının güvenliği artırmak ve uygulama performansını iyileştirmek olduğunu açıkladı. Bu kapsamda artık çok eski işletim sistemlerine sahip telefonlar desteklenmeyecek. Uygulama, Android 5.0 ve altı sürümler ile iOS 12 ve öncesinde çalışan iPhone'ları kapsam dışı bırakacak.

Her ne kadar can sıkıcı bir güncelleme olarak duyulsa da bu güvenlik ve performans açısından oldukça gerekli bir adım.

Eğer listelediğimiz modellerden birine sahipseniz ve telefonunuzda WhatsApp kullanmaya devam etmek istiyorsanız ya yazılım güncellemesi yapmanız gerekiyor (tabii mümkünse) ya da yeni bir cihaz almanız. Aksi halde, uygulamayı açsanız bile mesaj gönderemeyecek ya da alamayacaksınız.