WhatsApp Çıkartma Koleksiyonunu GIPHY ile Genişletti! Kendi Çıkartmalarınızı Yaratın

WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştirmek ve eğlenceli hale getirmek için heyecan verici çıkartmalarını yeniliklerle güncellendi ve genişletti.

Artık Android kullanıcıları, kendi çıkartmalarını doğrudan uygulama içinde tasarlayabilecek, geniş bir GIF kütüphanesine erişebilecek ve hatta yapay zeka destekli çıkartmalar oluşturabilecekler.

Android için WhatsApp’ta Artık Çıkartma Oluşturmak Mümkün

Önceden Android cihazlarda özel çıkartma yapmak için harici uygulamalara ihtiyaç duyulurdu. Artık WhatsApp’ın yeni güncellemesi sayesinde, kullanıcılar kendi çıkartmalarını doğrudan uygulama içinde kolayca tasarlayıp kişiselleştirebilecek.

Doğrudan uygulama içinde çıkartma yeniliği yanında WhatsApp, popüler GIF platformu Giphy ile yaptığı işbirliği ile kullanıcılarına daha geniş bir GIF ve animasyonlu çıkartma kütüphanesi sunuyor. Artık sohbetlerde her türlü GIF'i kolayca bularak konuşmaları eğlenceli hale getirmek mümkün.

Ayrıca Giphy kütüphanesinin eklenmesi, konuşmaları geliştirmek için mükemmel GIF veya çıkartmayı bulma sürecini basit hale getidi. Kullanıcılar çok çeşitli seçeneklere göz atarak arasından seçim yapabilir, böylece mesajlarına daha fazla eğlence ve yaratıcılık katabilirler.

Sadece bunlarla da kalmıyor WhatsApp'ın sunduğu bir diğer yenilik ise Meta AI destekli çıkartma oluşturma özelliği. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yapay zeka yardımıyla kendi çıkartmalarını oluşturabiliyorlar. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar için İngilizce ve İspanyolca dillerinde sunulan bu özellik, gelecekte diğer bölgelere de yayılması planlanıyor.

Bu heyecan verici güncellemeler, yakında tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Uygulamanızı güncelleyerek bu yeni özelliklerden yararlanmaya başlamanıza az kaldı.