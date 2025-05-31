Dikkat! 1 Hazirandan İtibaren Bu Cihazlarda WhatsApp'ı Kullanamayacaksınız!

Meta çatısı altında faaliyetlerine devam eden WhatsApp yeni güncellemeler almaya devam ediyor. Tabi bununla birlikte güvenlik gerekleri ve kullanıcılarına daha iyi performans sunmak adına da eski modellerden desteğini çekiyor. Bu kapsamda 1 Haziran 2025 tarihi itibariyle WhatsApp'ın destek vermeyi keseceği yeni modeller listeye eklendi. Peki 1 Haziran 2025 tarihi itibariyle hangi cihazlarda WhatsApp kullanmak mümkün olmayacak? İşte detaylar...

WhatsApp Kullanılamayan Telefonlar Listesi!

iPhone 5s

iPhone 6 / 6 Plus i

Phone 6s / 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Note 3

Sony Xperia Z1

LG G2

Huawei Ascend P6

Moto G (1. nesil)

Motorola Razr HD

Moto E (2014)

Meta çatısı altında geliştirilen WhatsApp düzenli güncelleme döngüsü kapsamında bazı eski akıllı telefonlara olan desteğini resmen sonlandırıyor. 1 Haziran 2025 itibariyle yazılım güncellemeleri almayan belirli iPhone ve Android modelleri artık bu popüler mesajlaşma uygulamasını kullanamayacak. Bu karar uygulamanın performansını artırmak ve kullanıcı güvenliğini en üst düzeye taşımak amacıyla alındı.

Yeni politika kapsamında iOS 15 ve öncesini kullanan iPhone’larla ve Android 5.0 ve altı sürümlere sahip cihazlar artık WhatsApp ile uyumsuz hale gelecek. Bu durumdan etkilenecek modeller arasında iPhone 5s, iPhone 6 serisi ve Samsung Galaxy S4 gibi cihazlar yer alıyor. Yazılım güncellemesi mümkün olan cihazlar için kullanıcıların sistemlerini yükseltmeleri öneriliyor. iOS 15.1 ve Android 5.1 üzeri sürümler desteklenmeye devam edecek.

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