WhatsApp Dolandırıcıların Uykusunu Kaçıran Özelliğini Duyurdu

Son yıllarda artışa geçen dolandırıcılık denemeleri, platform fark etmeksizin her yerde karşımıza çıkabiliyor. Meta, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için ek güvenlik önlemleri almaya karar verdi. Dahası, Kamboçya'daki bir dolandırıcılık merkezini çökertmek için en büyük rakiplerinden biri olan OpenAI ile ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

Hedeflerinde sözde sosyal medya paketleri vardı. Bu paketler, panel mantığıyla çalışan beğeni, yorum, gönderi kaydetme ve takip gibi hizmetlerle aynı şekilde çalışıyor gibi gösteriliyordu. Çetenin ayrıca kripto para dolandırıcılığı da yaptığı ortaya çıktı.

WhatsApp Kayıtsız Numaralardan Gelen Mesajlar Hakkında Uyarıyor

Meta, WhatsApp'taki dolandırıcılara karşı yeni bir uyarı sistemi geliştirdi. Artık telefon rehberinizde kayıtlı olmayan bir numara tarafından bir gruba eklenirseniz veya bu kişilerden mesaj alırsanız, WhatsApp resmi bir uyarı mesajı göndererek kullanıcıyı bilinçlendirecek. Kullanıcı bir gruba eklendiğinde, grup hakkında faydalı bilgiler bulacak ve potansiyel suçlularla karşı karşıya kalma ihtimalini açıkça belirtecek.

Dolandırıcılar önce başka platformlardan avlıyor, ardından WhatsApp kanallarına geçiş yaparak kötü niyetli işlemine devam ediyordu. WhatsApp, bu duruma karşı da yeni önlemler aldı ve test etmeye başladı. Artık kişi listelerinde olmayan birisiyle sohbet başlatmadan önce uyarı çıkıyor.

WhatsApp Dolandırıcılarına Karşı Önlem Alın

Elbette bu tek başına bir önlem değil. Ancak kullanıcıların bilinçlenmesi ve yabancı numaralardan gelen numaralara karşı dikkatli olmaları için oldukça önemli. Çünkü günün yoğunluğunda bazen dalgınlıkla yabancılara cevap verilebilir. WhatsApp bu gibi durumlarda acele edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Bir mesaja cevap verirken her daim iki kez düşünülmeli. Dolandırıcılar genelde aşırı talepkârdır. Bunun yanı sıra sürekli baskı yaparlar ve kullanıcılara acele etmeleri gerektiğini söylerler. Bu gibi durumlarda bilinmeyen numarayı direkt engelleyin. Zaten bu numaralar genelde yurt dışı kayıtlıdır, kendini belli eder.

Eğer bilinmeyen numara size kendini bir tanıdığınız olarak anlattıysa bile bunu teyit etmeden konuşmaya devam etmeyin. Konuşmanın devamında her ne kadar dolandırıcı olduğu anlaşılsa da, ilk başta mutlaka sesli veya görüntülü arayarak teyit edin. Böyle bir durumda zaten cevap vermekten kaçınacaklardır.