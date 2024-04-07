WhatsApp Durum Güncellemelerine Büyük Yenilik Geliyor: Avantajları Neler?

WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme olan 2.24.8.13 sürümünü sunmaya başladı. WhatsApp, durum güncellemeleri için bir bildirim özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özelliğin gelecekteki bir güncellemede kullanıma sunulması bekleniyor.

WhatsApp beta için Android 2.24.6.19 güncellemesi hakkındaki makalede, durum güncellemelerindeki etiketlenmelerden bildirim almak için geliştirilen yeni bir özellik duyuruldu. Bu özellik, kullanıcıların durum güncellemelerinde belirli kişileri etiketlendiğinde doğrudan bildirim göndermelerine olanak tanıyor.

Durum Güncellemeleri İçin Bildirim Özelliği Geliyor

WhatsApp, kullanıcıları yeni durum güncellemeleri hakkında bilgilendirmek için ek özellikler araştırıyor gibi görünüyor. Google Play Store'da bulunan en son WhatsApp beta sürümü olan 2.24.8.13 güncellemesi sayesinde, WhatsApp'ın görülmeyen durum güncellemeleri için bildirim almayı sağlayan bir özellik üzerinde çalıştığı keşfedildi.

Bu bildirimleri tetikleyen belirli koşullar konusunda bazı spekülasyonlar olduğu belirtiliyor. Bulunan tahminlerden biri kullanıcının henüz kontrol etmediği bir durum güncellemesinde bahsedilmesinden sonra bildirimlerin tetiklenmesi. Bu mekanizma, kullanıcıların doğrudan kendileriyle ilgili güncellemeler hakkında bilgilendirilmesini sağlıyor.

Bir diğer bildirim tetikleyicisinin ise favori kişilerle etkileşimlere dayanabileceği tahmin ediliyor. WhatsApp, kullanıcıları favori kişilerinden görülmeyen durum güncellemeleri hakkında bilgilendirmeyi önceliğe alabilir.

WhatsApp favori kişilerden gelen bildirimlere öncelik vererek, durum güncellemelerinin ilgisini ve zamanlamasını artırma potansiyeline sahip.

Durum güncellemeleri için bildirim özelliği henüz geliştirme aşamasında. Fakat uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.