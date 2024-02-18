WhatsApp Durum Sekmesi Yakında Yenileniyor: Neler Değişecek?

WhatsApp'ın son değişikliklerinin çoğu, geçen yıl geniş çapta tanıtılan kanallar gibi özellikler etrafında dönüyor.

Uygulamaya yapılan son güncellemeler, kanal gönderilerini durum şeklinde paylaşma özelliği de dahil olmak üzere, bize gelecek hakkında iyi bir fikir verdi.

Görünüşe göre WhatsApp, güncellemeler sekmesindeki hem durum hem de kanal gönderilerini barındıran durum bölümü için yeniden bir tasarım hazırlıyor.

Yeni Kart Tarzı Düzen Yakında Kullanıma Sunulabilir

Android için WhatsApp beta sürümünün v2.24.4.23 sürümünde bulunan WABetaInfo sayesinde durum sekmesinin bu yeni tasarımına yakından bakabiliyoruz. Bu güncelleme temel olarak durum bölümünü güncellemeler sekmesi içinde daha belirgin hale getiriyor. Bununla birlikte, değişiklik şu anda yalnızca bir avuç beta test kullanıcısına görünüyor. Bu nedenle en son sürümün yüklü olması bile yenilenmiş tasarımı göstermeyebilir.

WABetaInfo'nun ekran görüntüsü yalnızca kendi kendine yüklenen durumun bir önizlemesini gösterirken, kişilerinizden gelen güncellemeler kart tarzı bir düzende hemen yanlarında görünüyor. Buna karşılık, durum eski tasarımı, kullanıcının ekran resmini taşıyan dairesel bir simgeden yararlanıyor. Yeniden tasarım, sizin veya kişilerinizin yayınladığı durumun hızlı bir ön izlemesini de sunuyor.

Burada olası bir endişe, bu kart tabanlı durum önizlemelerinin kanal güncellemeleri listesinden daha fazla yer kaplamasıdır. Ancak, kullanıcıların görüntülemek veya atlamak istedikleri güncellemeleri kolayca seçebilmeleri için önizlemeler kesinlikle durum güncellemeleri için kullanılacak yoldur. Birden fazla durum güncellemesi yayınlanmışsa, kullanıcılar önizleme içinde ilkini görüntüleyebilmelidir. Önizlemeye dokunulduğunda söz konusu kişiye ait diğer görüntülenebilir güncellemelerin bir listesinin açılacağını düşünüyoruz.

Durum sekmesinin bu yeniden tasarımı yalnızca WhatsApp beta sürümünde yer aldığından, gelecekte uygulamanın kararlı sürümüne geçip geçmeyeceğini söylemek için henüz çok erken. Fakat yenilemenin var olan durum önizlemelerine kıyasla ciddi bir gelişme sağladığını düşündüğümüzde, umarız bu yeni tasarım resmi sürüme alınır.