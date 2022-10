WhatsApp Ekran Görüntüsü Almayı Engelliyor

Son dönemde çok sık güncelleme yaparak gündemdeki yerini koruyan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özellik daha getiriyor. Gizlilik konusunda daha sıkı tedbirler alabilmek için tek seferlik görüntülenen video veya fotoğrafların ekran kaydını almayı engelleyecek.

Mark Zuckerberg'ın Ağustos ayında açıklanan gizlilik önemleri WhatsApp'a gelmeye başladı. Artık uygulamada gönderilen ve ''Bir kez görüntüle'' olarak işaretlenen medyalarda ekran görüntüsü ve video kaydı alınmayacak.

Android telefonlar için WhatsApp 2.22.22.3 sürümünde test edilen özellik, ''Güvenlik politikası nedeniyle ekran görüntüsü alınmıyor.'' uyarısı ile geliyor. Beta kullanıcıların test etmeye başladığı yenilik, farklı tepkiler topladı.

Farklı bir cihaz üzerinden fotoğrafı çekmek hala geçerliliğini korurken, WhatsApp Web'e gelen görüntülerin kayıt programlarıyla yeni gelecek özelliği atlatabileceği düşünülüyor.

WABetoInfo, üçüncü parti yazılımlar ile ekran görüntüsü ve video alınabileceği bilgisini veriyor. Fakat görüntülerin tamamen siyah ekrandan oluştuğu da görülüyor. Ekran görüntüsü almaya çalışıldığı zaman karşı tarafa bu bildirimin gitmeyeceği de gelen bilgiler arasında.

