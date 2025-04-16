WhatsApp'ta Ekran Görüntüsü Almaya Çalışan Yandı

Yıllardır hayatımızda olan WhatsApp, durum özelliğiyle zaten bir süredir Snapchat havası estiriyordu. Sadece WhatsApp da değil, pek çok sosyal uygulama Snapchat'ten sonra durum paylaşımı özelliği getirdi ama şimdi işler biraz daha ciddileşiyor gibi.

Ortaya çıkan yeni detaylara göre, WhatsApp yakında durumlardan alınan ekran görüntülerini algılayacak. Yani birinin paylaşımını sessizce kaydetme devri tarih oluyor.

WhatsApp, Ekran Görüntüsü Alındığını Anlayacak

Uygulamanın Android sürümünde yapılan derin bir inceleme yapıldı. APK dosyasını didik didik arayan teknoloji meraklıları, bazı satır aralarında gizlenen birkaç detayı ortaya çıkardı.

Buna göre; WhatsApp'ın son sürümünde (2.25.12.19) ekran görüntüsü tespiti özelliği açıkça görülüyor. Üstelik bu özellik yalnızca kod içinde pasif halde durmuyor, bazı kullanıcılar bunu daha şimdiden aktifleştirmeyi başarmış.

WhatsApp sadece bununla da sınırlı kalmadı. Halihazırda birinin profil fotoğrafının ekran görüntüsünü almaya çalışırsanız, uygulama sizi engelliyor. Anlayacağınız WhatsApp ekran görüntüsü konusunda zaten bir sınır çizmiş durumda. Aynı yaklaşımı durumlar için de genişletiyorlar.

Peki neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor?

Kullanıcıların Gizliliği Gözetiliyor

Cevap aslında çok basit: Gizlilik.

Durumlar genellikle anlık paylaşımlar, özel anlar ya da sadece yakın arkadaşlara gösterilmek istenen içerikler oluyor. Bunların izinsiz şekilde saklanması ya da başka yerlerde paylaşılması, birçok kişinin sınırlarının ihlal edildiği anlamına geliyor—ki WhatsApp buna çanak tutmak istemiyor gibi duruyor.

Snapchat, bu tür bir özelliği aslında yıllar önce getirmişti. Hatta biri sizin hikayenizi ekran görüntüsü aldığında hemen bildirim gönderiyor. WhatsApp cephesinde ise şimdilik sadece algılama var, bildirim tarafında herhangi bir haber yok. Ama bu özelliğin hala geliştirme aşamasında olduğunu düşünürsek, ileride "Pelinsu senin durumunun ekran görüntüsünü aldı" gibi bir uyarıyla karşılaşmak mümkün olabilir.