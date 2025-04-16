Efsane Geri Dönüyor: Telefon Pazarına Yeni Kan Gelecek

Acer denince akla çoğu zaman dizüstü bilgisayarlar geliyor ama şirketin akıllı telefonlara dair geçmişi de var. Yalnız bu geçmiş çok parlak sayılmaz. Yıllar önce telefon üretimini bırakmış olan Tayvan merkezli dev, Hindistan'da sessiz sedasız yeniden sahneye çıktı. Amazon üzerinden 25 Nisan'da satışa çıkacak iki yeni model; Super ZX ve Super ZX Pro duyuruldu.

Peki bu modeller, piyasadaki rakipleriyle boy ölçüşebilecek durumda mı? Gelin, Super ZX ve Super ZX Pro özelliklerine hep beraber bakalım ve sorunun cevabını bulalım.

Acer Fiyat/Performans Segmentinde İddialı Telefon Getirdi

Super ZX ve Super ZX Pro, doğrudan Hindistan pazarı hedef alınarak hazırlanmış. Özellikleri itibarıyla orta segmentte konumlanan bu modeller, uygun fiyatları sayesinde dikkatleri üzerine çekiyor.

Acer bu konuda oldukça iddialı olsa da telefonları bizzat şirketin kendisi üretmemiş, bu detaya bir nokta koymakta fayda var. Cihazlar, Acer markasıyla ama Hindistan merkezli Indikal Technologies tarafından geliştiriliyor. Aynı şirket halihazırda Hindistan'da Acer televizyonlarını da üretiyor. Yani aslında ortada bir lisans anlaşması ve marka işbirliği var.

Super ZX ve Super ZX Pro Özellikleri

Super ZX, sadece 9.999 rupi yani yaklaşık 115 dolarlık fiyat etiketiyle geliyor. 6.7 inçlik FHD+ çözünürlüklü LCD ekranla donatılan modelin kalbinde MediaTek Dimensity 6300 işlemci yer alıyor.

Kamera tarafında 64 MP'lik Sony IMX682 ana sensör, 2 MP derinlik ve 2 MP makro lens yer alıyor. Ön kamera ise 13 MP. 4/64 GB'den 8/256 GB'ye kadar farklı RAM ve depolama seçenekleri var. Cihazın bataryası ise 5.000 mAh kapasiteye sahip ve 33W hızlı şarj destekliyor.

Super ZX Pro modeli ise bir tık daha daha iddialı. 6.67 inç AMOLED ekranıyla diğer modelden çok hafif küçülüyor, 120 Hz yenileme hızı ve MediaTek Dimensity 7400 işlemci ile geliyor.

Kamera kurulumu yine üçlü: 64 MP Sony LYT882 ana sensör, 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü. Ön kamera yine 13 MP. Batarya kapasitesi aynı: 5.000 mAh. Depolama seçenekleri oldukça geniş: 6/128 GB'den 12/512 GB'ye kadar uzanıyor.

Pro modeli IP64 sertifikasıyla toz ve su sıçramalarına dayanıklı. Dolby Atmos destekli çift hoparlör de cabası.

Şayet Acer, Hindistan pazarında fiyat/performans dengesini yakalayabilirse; akıllı telefon pazarına dönüşü kalıcı olabilir. Şimdilik bekleyip bu iki modelin istatistiklere nasıl yansıdığını göreceğiz.