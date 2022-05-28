WhatsApp Emoji Tepkilerine Yeni Güncelleme Geliyor

Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp uzun zamandır beklenen emoji tepkileri özelliğini yayınladı. Bu sayede kullanıcılar herhangi bir konuşma, ses, fotoğraf ve daha fazlasında altı adede kadar emoji ile tepki verebilmeye başlamıştı. Şimdi ise WhatsApp yetkilileri, uygulamada yapacağı birkaç ince ayar ile özelliği daha da geliştirmeyi planlıyor.

WABetaInfo'ya göre, iOS için WhatsApp'ın 22.12.0.70 beta sürümü, daha ayrıntılı emoji tepkileri bilgisi ekranını getiriyor. Bu ince ayar toplu fotoğraf gönderimlerinde kimin neye emoji gönderdiğini öğrenmenizi sağlayacak.

Bir sohbette birkaç fotoğraf gönderdiğinizde WhatsApp bunları bir albüm olarak topluyor. Şu anda uygulamanın kararlı sürümünün kullanıcıları her bir fotoğrafa kimin emoji gönderdiğini öğrenemiyor. Gelecekteki bu yeni güncellemeyle, her bir fotoğrafa hangi emojinin gönderildiğini öğrenebileceksiniz.

WhatsApp Emoji Tepkilerinin Güncellenmeye Devam Edeceğini Belirtiyor

WhatsApp yeni güncellemenin detayını şöyle açıklıyor:

"Mevcut sürümde kullanıcılar toplu fotoğraf veya video gönderdiklerinde hangi fotoğrafa ve videoya kimin emoji gönderdiğini öğrenemiyorlar. Bu yeni emoji tepkileri özelliği sayesinde WhatsApp beta kullanıcıları artık emoji bilgisi içinde bir medya küçük resmi görecek ve bu medya küçük resmi kimin hangi medyaya hangi emoji gönderdiğini öğrenmenizi sağlayacak."

Bu özelliğin daha fazla beta test cihazına ve ardından nihayet uygulamanın kararlı sürümüne sunulmasının birkaç hafta sürmesi bekleniyor.