WhatsApp Favoriler Sekmesine Yeniden Dokunuyor: Artık Daha Kolay Yönetilebilecek!

WhatsApp, Android kullanıcılarına daha önce aramalar sekmesi için bir favoriler özelliği getireceğini duyurmuş ve belirli kullanıcıların da kullanımına sunmuştu. Yapılan bu güncelleme ile birlikte kullanıcıların önemli kişilere daha hızlı bir şekilde ulaşması sağlanmıştı.

WaBetaInfo'nun yeni yayınladığı duyuruya göre WhatsApp bu favorileri yönetmeye yönelik yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Paylaşılan ekran görüntüsünde de uygulamanın sıradaki güncelleme ile yeni bir özelliğe kavuşacağı görülüyor.

WhatsApp Favoriler Özelliği Geliştiriliyor

Artık kullanıcılar uygulama içerisinde doğrudan kişileri veya grupları favori sekmesine taşıyabilecek. Bu alanda kişileri ve grupları sıralamak da fazlasıyla kolay olacak. Bu özelliğin gelmesiyle aralamar sekmesindeki favori kişileri bulmak da daha kolay olacak.

WhatsApp'ta favori olarak eklenen kişilere bu bilginin iletilmeyeceğini de açıklayan WhatsApp, bu özellikle birlikte kullanıcı deneyimine önemli avantajlar eklemiş olacak. Bu avantajlardan birisi kişiler ve gruplarla daha sık ve kolay iletişime geçilebilecek.

Bir diğer avantaj ise aramalar sekmesine geçiş yapma zorunluluğu ortadan kalmış olacak. Özelliğin, yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılara açılacağı bilgisi de paylaşıldı.