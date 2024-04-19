Meta, En Önemli Yapay Zeka Özelliklerinden Birini WhatsApp'a Getiriyor!

Yapay zeka her geçen gün yaygınlaşmaya ve hayatımızın farklı alanlarında kendine yer bulmaya devam ediyor. Bu teknolojinin karşımıza çıktığı son alan ise WhatsApp oldu. Geliştirici şirket Meta, AI ile görüntü yaratma özelliğini test etmeye başladı.

WhatsApp AI ile Görüntü Oluşturma Özelliği Kazanıyor

Yapay zeka ile fotoğraf oluşturma ve düzenleme son zamanlarda hiç olmadığı kadar popüler. Şimdi ise bu özellik, WhatsApp uygulaması için entegre ediliyor.

Meta, başta ABD’deki olmak üzere bazı WhatsApp kullanıcılarında yapay zeka ile görüntü oluşturma özelliğini test etmeye başladı. Beta sürecinin sorunsuz tamamlanmasının ardından bu özelliğin tüm dünyada kullanıma sunulması bekleniyor.

Peki Meta AI ile WhastApp’ta görüntü nasıl oluşturulur? Aslında bunu yapmak oldukça kolay. Bunun için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde:

WhatsApp'ta Meta AI ile bir sohbet başlatın. Bunu, arama çubuğuna "Meta AI" yazıp sohbet listesinden seçerek yapabilirsiniz.

Sohbet penceresine "Imagine" yazın ve ardından oluşturmak istediğiniz görseli açıklayan bir metin girin. Ne kadar çok ayrıntı verirseniz, sonuç o kadar iyi olur.

Enter tuşuna basın. Meta AI, metninizi analiz edecek ve bir görsel oluşturacaktır.

Görseli beğenmezseniz, "Yeniden Oluştur" düğmesine basarak tekrar deneyebilirsiniz.

Meta tarafından paylaşılan örnekte bir kullanıcı, "Mars'ta bir futbol maçı hayal edin" komutunu yazıyor ve bir futbolcu ile Mars manzarasındaki tüm futbol sahası görüntüsünü oluşmaya başlıyor.

Eğer sizin de betaya erişiminiz bulunuyorsa Meta AI ile bir sohbet açarak, "Imagine" kelimesiyle bir komut istemi başlatarak bu özelliği kendiniz deneyebilirsiniz.

Ayrıca, Meta AI'dan sağladığınız görsellere animasyon ekleterek bunları arkadaşlarınızla paylaşmak üzere bir GIF'e dönüştürebileceksiniz. Yeni özellik, WhatsApp, WhatsApp Web, Instagram, Facebook ve Messenger da dahil olmak üzere Meta'nın tüm uygulamalarında daha etkili bir şekilde kullanılacak.