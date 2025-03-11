WhatsApp'ta Kullanıcıların Sinirini Bozan Bir Sorun Nihayet Çözüme Kavuşuyor!

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma ağı WhatsApp, platformunda kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Meta bünyesindeki şirket, son olarak görüntülü konuşmalarda kullanıcıların zaman zaman canını sıkan bir durumu ortadan kaldıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Aktarılanlara göre WhatsApp, görüntülü aramaları cevaplarken kameranızın otomatik olarak açılmasını önleyecek bir yeniliği şu anda test ediyor.

Artık Görüntülü Konuşmalarda Kameranız Otomatik Olarak Açılmayacak

Bildiğiniz üzere, WhatsApp'taki görüntülü konuşmalarda, cihazınızın ön kamerası henüz siz aramayı cevaplamadan önce otomatik olarak açılıyor. Bu durum, şimdiye kadar kullanıcıların istemeseler bile görüşmelere kamerası açık şekilde katılmasına yol açıyordu. Tahmin edersiniz ki bu durum zaman zaman kullanıcıları rahatsız edebiliyor.

WhatsApp da bunun farkına varmış olacak ki kısa bir süre önce platformun Android uygulaması için yayınladığı son beta sürümünde kullanıcıların görüntülü konuşmalara kamerasız şekilde katılmasına imkan tanıyan yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Yeni özellik ile beraber kullanıcılar görüntülü konuşmalar için "Videonuzu kapatın" isimli yeni bir seçeneğe sahip olacak. Bu seçeneği aktifleştirdiğinizde artık görüşmelere yalnızca sesinizle katılabileceksiniz. Ayrıca, görüşme sırasında fikrinizi değiştirirseniz tekrardan kameranızı açma şansına da sahip olacaksınız.

An itibariyle test aşamasında olan yeni özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı henüz bilinmiyor. WhatsApp'ın bu gibi durumlarda yeni özelliklerini birkaç ay test ettiğini ardından kullanıcılara sunduğunu belirtelim.

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