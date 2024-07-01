WhatsApp, Kullanıcıları Dinledi: Grup Sohbetlerine Çok Beklenen Özellik Geldi

WhatsApp, iOS kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayımladı. 24.13.72 sürüm numarasıyla App Store'da yerini alan bu güncelleme, grup sohbetlerinde etkinlik oluşturma özelliğini geniş bir kitleye sunuyor.

Grup Sohbetlerinde Etkinlik Oluşturma Özelliği

WhatsApp, grup sohbetlerinde etkinlik oluşturma ve yönetme işlevini tanıtarak kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu özellik daha önce sadece topluluk gruplarında mevcuttu, ancak şimdi tüm grup sohbetlerine yayıldı.

Kullanıcılar, grup sohbetlerinde etkinlik oluşturup yönetebilir, etkinliklere isim, açıklama, tarih, opsiyonel konum ve sesli veya görüntülü arama gerekip gerekmediği gibi detaylar ekleyebilirler. Etkinlik oluşturulduktan sonra, grup üyeleri davetiyeleri görüntüleyebilir ve kabul edebilirken, etkinlik sahibi gerekli gördüğünde etkinlik detaylarını güncelleyebilir.

Bu yeni özellik, WhatsApp'ın resmi X profilinde duyurulmasına rağmen, App Store'daki resmi değişiklik günlüğünde belirtilmemiştir. Ancak, WhatsApp’ın beta sürümünü kullananlar da bu özelliğe erişebilirler. Güncelleme sonrasında, bazı hesaplar bu özelliğe anında erişemeyebilir, ancak önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara yayılması bekleniyor.

WhatsApp’ın 24.13.72 sürümü ile gelen grup sohbetlerinde etkinlik oluşturma özelliği, iOS kullanıcıları için önemli bir yenilik sunuyor. Bu güncellemeyi yükleyerek kullanıcılar, grup sohbetlerinde daha organize ve etkileşimli bir deneyim yaşayabilirler.