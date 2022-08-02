Whatsapp Gruplarına Önemli Bir Özellik Geliyor

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca WhatsApp'ın test ettiği bir dizi yeni özelliği bildirildi. Şimdi, sohbet platformunda WABetaInfo tarafından birkaç yeni özellik tespit edildi. İlk özellik, grup yöneticilerine bir grup üzerinde daha fazla kontrol verecek. Bu yeni özellik, yöneticinin mesajları herkes için silmesine imkân tanıyacak.

Bu özellik sınırlı sayıda test kullanıcısına sunuldu ve WhatsApp beta v2.22.17.12'de görüldü. Çok yakında herkesin kullanımına sunulması bekleniyor. Bu özelliğin herkesin kullanımına açılmasıyla birlikte bir grubun grup yöneticisi herhangi bir mesajı herkes için silebilecek.

Yönetici herhangi bir mesajı sildiğinde grup üyeleri, yöneticinin grubun başka bir üyesi tarafından gönderilen bir mesajı sildiğini görebilecek.

Whatsapp Ayrıca Yeni Bir Duyuru Panosu Üzerinde Çalışıyor

WhatsApp'ın uygulama içi duyurular sunacak bir sohbet robotu üzerinde çalıştığı, test aşamasında olan başka bir özellik daha var. Bu uygulama içi duyurular, uygulamanın içinden yeni WhatsApp özellikleri için duyuruları içerecektir. Yeni gelen WhatsApp özelliklerinin yanı sıra bu uygulama içi duyuru özelliği, kullanıcılara WhatsApp deneyimlerini geliştirmek için ipuçları ve püf noktaları da sunacak.

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