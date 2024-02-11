WhatsApp, Kilitli Sohbeti Özelliği Tüm Cihazlara Geliyor!

Meta'nın sahibi olduğu ve yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı gizliliğini daha da güçlendirmek için yeni bir güvenlik özelliği üzerinde çalışıyor.

Yeni özellik, sohbet kilitlerini hesabınıza bağlı tüm cihazlarda senkronize edecek.

Daha basit bir ifadeyle, akıllı telefonunuzdaki bir sohbeti kilitlemeye karar verirseniz, bu kilit, bilgisayarınızdaki, tabletinizdeki veya bağlantılı başka bir cihazdaki WhatsApp aracılığıyla erişildiğinde aynı sohbete de uygulanacaktır.

Cihazlar Arası Kitli Sohbet En Yakın Güncellemede Sunulabilir

Bu yenilik ilk olarak WhatsApp güncellemeleri için güvenilir bir kaynak olan WABetaInfo tarafından fark edildi. Google Play Store üzerinden tüm kayıtlı beta test kullanıcıları için indirilebilir olan Android 2.24.4.14 güncellemesi için en son WhatsApp beta sürümünde bulundu.

WhatsApp geçen yıl belirli sohbetleri kilitleme özelliğini tanıtmıştı. Daha sonra, kullanıcıların cihaz şifrelerinden farklı benzersiz bir şifre belirlemelerine olanak tanıyan gizli kilit adlı başka bir özellik daha tanıtıldı. Bu şifre, kilitli sohbetler klasörünü gizleyerek kodu bilmeyen herkes için görünmez hale getiriyor.

Ancak, bu özelliklerin bir dezavantajı, cihaza özgü ayarlar olmalarıdır. Yani bu kilitler otomatik olarak senkronize edilmek yerine her cihazda (bilgisayarınız ve telefonunuz) ayrı ayrı ayarlanmalıdır.

Yapılacak değişiklik bu süreci kolaylaştıracak ve WhatsApp'ı kullandığınız tüm platformlarda güvenlik seçeneklerinizi otomatik olarak genişletecek.

Bu geliştirilmiş sohbet kilidi özelliği muhtemelen önümüzdeki WhatsApp güncellemesinde kullanıma sunulacak. Kilit sohbet özelliğini kullanıyor musunuz?