WhatsApp'ın Yeni Özelliği Hoşunuza Gitmeyebilir: Kişi Önerileri Kullanıma Sunuldu!

WhatsApp, Android kullanıcıları için kullanıma sunduğu yeni özelliği iOS kullanıcılarına sunmak için de çalışmalara başladı. Yeni özellik, az da olsa Facebook'tan alışık olduğumuz "tanıyor olabileceğiniz kişiler" önerisine benziyor olsa da, tanınmayan herhangi biri bu öneri listesinde yer almayacak.

Ancak yine de bazı kullanıcıların çok hoşuna gitmeyecek bir özelliğin gelmeye hazırlandığını söyleyebiliriz. Çünkü WhatsApp, listenizde bulunan ve uzun süre iletişime geçilmemiş kişileri "Önerilen Kişiler" olarak kullanıcıya göstermeye başlayacak.

Önerilen Kişiler ile İletişim Kurmak Kolaylaşacak

Öte yandan bakıldığında uzun zamandır konuşulmayan, iletişim kurulmayan kişileri görerek onlarla tekrardan mesajlaşmak için kolaylaştırıcı bir özellik olduğunu söylemek de mümkün.

Paylaşılan ekran görüntüsünde, beta test sürecinde olan özellik sayesinde kullanıcılar sohbet edilecek kişilerle ilgili önerileri kolay bir şekilde uygulama içerisinde görebilecek. Bu bölüm, sohbet listelerinin en altında yer alacak ve güncel konuşma pencerelerindeki akış bozulmayacak.

Bu özelliği görmek istemeyen kullanıcılar, sohbet listesinin altındaki bu özel bölümü kapatabilecek ve öneri almamayı tercih edebilecek. Ancak bu özelliğin en büyük avantajı, kullanıcıların rehberlerinde gözden kaçırdıkları veya unuttukları kişilerle tekrar iletişim kurma girişiminde bulunabilecek olması oluyor.

Bazı beta test kullanıcıları için aktifleştirilen bu özellik şu an bu kişiler tarafından kullanılabiliyor. Önümüzdeki haftalarda bu özelliğin tüm iOS kullanıcılarına sunulmuş olması bekleniyor.