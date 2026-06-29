WhatsApp'ta Telefon Numarası Devri Bitiyor: Kullanıcı Adınızı Şimdiden Alabilirsiniz!

WhatsApp'ta telefon numarası devri çok yakında sona eriyor. Platform nisan ayında sınırlı sayıda kullanıcıyla test etmeye başladığı yeni kullanıcı adı özelliğiyle ilgili kısa süre önce önemli bir duyuru paylaştı. Bu kapsamda bugünden itibaren kendinize özel bir kullanıcı adı ayırtabileceksiniz. İşte merak edilen detaylar!

WhatsApp'ın Kullanıcı Adı Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Bugüne dek başka birisinin WhatsApp'ını almanız için telefon numarasına ihtiyacınız vardı. Ancak bu durum bazı durumlarda çeşitli güvenlik sorunlarına neden olabiliyordu. Örneğin, hayatınıza yeni bir kişi girdi diyelim. Bu sınıf arkadaşınız, komşunuz veya başka birisi olabilir. Bu gibi durumlarda telefon numarasını paylaşmak gerçekten büyük bir adımdı diyebiliriz.

Ancak WhatsApp'ın yeni özelliğiyle birlikte bu durum tamamen değişecek. Artık Instagram gibi sosyal medya mecralarındaki gibi kullanıcı adlarımız olacak. Bu sayede telefon numaranızı paylaşmanıza gerek kalmadan sadece kullanıcı adıyla başkalarıyla iletişim kurabileceksiniz.

Burada bazı kritik detayların olduğunu belirtelim. Bunu biraz daha açacak olursak, Instagram'daki gibi her önüne gelen sizin kullanıcı adınızı bulamayacak. Yani burada başkalarının sizin kullanıcı adınızı bulabileceği bir arama veya öneri sistemi olmayacak. Sizinle iletişime geçmek isteyenlerin kullanıcı adınızı eksiksiz olarak bilmesi gerekecek. Aksi halde sizinle iletişime geçemeyecek.

Eğer bu güvenlik adımı da yeterli gelmezse endişelenmenize hiç gerek yok. Zira platformun açıklamasına göre belirlediğiniz dört haneli şifreyi bilmeyen kişiler kullanıcı adınızı bilseler dahi size mesaj gönderemeyecek. Bunun isteğe bağlı bir güvenlik katmanı olacağını söyleyebiliriz. Toparlayacak olursak artık platformda bir kullanıcı adınız olacak ancak dileyen herkes sizi bulamayacak ve size doğrudan mesaj atamayacak.

Kullanıcıların aklında daha iyi bir fikir oluşması açısından Meta'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

Kullanıcı adları WhatsApp'ı daha da gizli hale getirmek için attığımız en son adım. Göz atabileceğiniz bir dizin yoktur veya öneri sunulmaz. Sizinle iletişim kurmak isteyen kişilerin kullanıcı adınızı eksiksiz olarak bilmesi gerekir. WhatsApp'ta kullanıcı adınızla size kimlerin ulaşabileceğini kontrol etmenize yardımcı olmak için diğer kişilerin size mesaj gönderebilmek için bilmesi gereken isteğe bağlı bir kullanıcı adı anahtarı oluşturduk.

WhatsApp kullanıcı adı özelliğini önümüzdeki aylarda kademeli olarak kullanıma sunacak. Maalesef şu anda net bir tarih verilmedi.

WhatsApp'ta Kullanıcı Adı Nasıl Alınıyor?

Meta, WhatsApp'ın dünya genelinde üç milyardan fazla kullanıcısı olması nedeniyle potansiyel kullanıcı adı çakışmaları önlemek için özelliği kullanıma sunmadan önce rezervasyonları almayı başladı. Yani özellik şu anda mevcut değil, ancak öncesinden kendinize bir kullanıcı adı belirleyebiliyorsunuz.

Bunun yapmak ise oldukça basit. İlk olarak uygulamayı en son sürüme güncellemeniz ve sonrasında WhatsApp > Ayarlar > Hesap > Kullanıcı Adı adımlarını takip etmeniz yeterli. Bunu yaptıktan sonra kendinize bir kullanıcı adı belirleyebileceksiniz. Dilerseniz yukarıda da bahsettiğimiz gibi dört haneli bir şifre de belirleyebilirsiniz. Bu sayede bir kişi kullanıcı adınızı bilse bile şifrenizi bilmediğinden sizinle iletişme geçemeyecek.

Yukarıda bahsettiğimiz adımları takip etmenize rağmen kullanıcı adı seçeneğini göremiyorsanız endişelenmenize gerek yok. Zira bu içeriği yazarken yaptığımız kontrollerde dört WhatsApp hesabından sadece iki tanesinde bu seçeneği gördük. Yani çok yakında bu seçenek sizde de görünür hale gelecektir.

Editörün Yorumu

Açıkcası WhatsApp'ın bu özellik için biraz geç kaldığını düşünüyorum. Zira günümüzde bir kişiyle WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için telefon numarasını almak zorunda kalıyoruz. Bu da doğal olarak ileride potansiyel güvenlik sorunlarına neden olabiliyor. Neyse ki çok yakında bu durum tamamen değişecek.