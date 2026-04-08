WhatsApp'ta Yeni Dönem Başlıyor! Buna Herkes Hazırlıklı Olmalı

WhatsApp, uzun bir zamandan beri geliştirdiği kullanıcı adı özelliğini sunmaya başladı. Henüz tüm kullanıcıların erişimine açık olmayan bu özellik, herkese kendi kullanıcı adını belirleme olanağı sağlıyor. Öte yandan telefon numarası paylaşma gibi zorunlulukları da ortadan kaldırıp güvenlik ve gizlilik seviyesini artırıyor.

WhatsApp'ın Kullanıcı Adı Özelliği Neler Sunuyor?

WhatsApp'ın yeni kullanıcı adı belirleme özelliği, telefon numarasını paylaşmadığınız kişilerle mesajlaşmanıza olanak tanıyor. Ne siz karşı tarafın ne de karşı taraf sizin gerçek numaranızı biliyor. Böylelikle rehberinizde olmayan kişilerle bile güvenli şekilde iletişim kurmaya devam edebiliyorsunuz. Elbette ki uçtan uca şifreleme de normal sohbetlerde olduğu gibi mevcut olmaya devam ediyor. Yani mesajlarınızın içeriği sadece siz ve alıcı tarafından okunabiliyor.

WhatsApp'ın Kullanıcı Adı Seçme Şartları Neler?

Mesajlaşma uygulamasında yeni bir kullanıcı adı seçecek olan kişiler için standart şartlar koşuluyor. Daha önce Instagram veya X (eski adıyla Twitter) gibi platformları kullandıysanız tahmin edebileceğiniz üzere kullanıcı adınız en az 3, en fazla 35 karakter olabiliyor. Ayrıca sadece küçük harfler, rakamlar ve alt çizgi kullanılabiliyor.

Bunların haricinde herhangi bir karakter kullanılması mümkün değil. Güvenlik için "www." ile başlanması engellendi. Ayrıca alan adı uzantısı ile biten kullanıcı adları da kabul edilmiyor. Örneğin "www.whatsapp.com" şeklinde bir kullanıcı adı seçemiyorsunuz. Tüm bunlara ek olarak kullanıcı adını belirlerken boşluk da bırakamıyorsunuz. Yani "whatsapp ozelligi" şeklinde değil, "whatsappozelligi" şeklinde olması gerekiyor.

WhatsApp'taki Kullanıcı Adı Instagram'da Kullanılabiliyor mu?

Bilindiği üzere hem Instagram hem Facebook hem WhatsApp'ın çatı şirketi Meta ve bu şirket hemen hemen her fırsatta kullanıcıları tüm platformları kullanmaya teşvik ediyor. O yüzden bu özelliği de es geçmedi. Şirket, WhatsApp için Instagram ya da Facebook'taki kullanıcı adınızı kullanmanızı da mümkün kılıyor.

Eğer seçilen kullanıcı adı Instagram ya da Facebook'ta başkası tarafından kullanılıyorsa WhatsApp'ta onu kullanamıyorsunuz ancak ilgili platformlarda zaten size ait ise hesaplar merkezinden hesapları bağlayarak aynı kullanıcı adını WhatsApp'ta da kullanabiliyorsunuz. Tabii, bunun sosyal medya hesabınızın çok daha kolay bir şekilde bulunmasını sağlayacağını belirtmekte fayda var.

WhatsApp'ta Kullanıcı Adını Bilen Herkes Mesaj Gönderebilecek mi?

Mesajlaşma uygulamasını kullanan kişilerin rahatsız edilmemesi için güvenlik tedbiri alındı. Bu özellik beraberinde parolayı da getiriyor. Bir kullanıcı sizin kullanıcı adınızı kullanarak mesaj atmaya çalıştığında sizin önceden (isteğe bağlı olarak) belirlediğiniz dört haneli güvenlik kodunu girmesi gerekiyor. Böylece kullanıcı adınızı bilen bir kişi size rastgele mesaj atamıyor.

WhatsApp'ın Kullanıcı Adı Özelliği Ne Zaman Herkese Gelecek?

WhatsApp'ın kullanıcı adı özelliği şu an sınırlı sayıda kullanıcının erişimine açılmış durumda. Şirket, böyle bir büyük özelliği kullanıma sunmadan önce temkinli hareket etmeyi tercih ediyor. Dolayısıyla Türkiye'deki kullanıcılar da dahil olmak üzere herkesin kullanıcı adı seçebilmeye başlaması, birkaç gün ya da hafta alabilir. Meta, bu süreçte daha geniş bir kullanıcı kitlesinden geri bildirim toplayacaktır.

Editörün Yorumu

WhatsApp'ın kullanıcı adı özelliğinin çok geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından sevileceğini düşünüyorum. Özellikle telefon numarası vermek istemeyen kişiler, bu özellik sayesinde endişelenmeden insanlarla iletişim kurmaya başlayacaktır. Elbette ki parola koruması epey iyi düşünülmüş. Söz konusu güvenlik tedbiri sayesinde herkesin bize mesaj atması engellenecek. Parola korumasını da özellikle spam mesajlar için faydalı buluyorum.