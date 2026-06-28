iPad İçin WhatsApp Yenileniyor! İşte Yeni Arayüz

Apple, iOS 26 ile birlikte Liquid Glass adlı yeni bir tasarım diline geçiş yaptı. Şirket, yazılımın tüm arayüzünü ve kendi uygulamalarını güncelledi. Bununla birlikte Apple dışındaki uygulamalarda da bir Liquid Glass dönüşüm süreci başladı. Bu uygulamalardan biri de WhatsApp. Meta, uzun süredir Apple cihazlar için WhatsApp'ı Liquid Glass tasarımına dönüştürüyor.

Geçtiğimiz aylarda iOS için geniş çapta kullanıma sunulan Liquid Glass, son dönemlerde ise macOS ve iPadOS'te test ediliyor. Bugün ise iPad’de pek çok beta kullanıcısına daha sunuldu. Böylece yeni iPad için WhatsApp tasarımı da ortaya çıktı.

iPad İçin WhatsApp Tasarımı Nasıl Görünüyor?

Meta'nın iPad için geliştirdiği yeni Liquid Glass tasarımına baktığımızda iPhone'da sunulan görsel dilin daha büyük ekrana uyarlanmış hâlini görüyoruz. En dikkat çeken değişiklik ekranın alt kısmındaki navigasyon çubuğununda. Öyle ki arayüzün üzerinde süzülüyormuş gibi görünüyor. Ayrıca yarı saydam bir tasarıma sahip.

Bununla birlikte arayüzdeki butonlar, menüler ve sekmeler de Liquid Glass tasarım diline uygun şekilde yenilenmiş durumda. Görünüşe göre Meta, iPad kullanıcılarının kendilerini evlerinde yani Apple ekosistemindeymiş gibi hissetmesi için tüm arayüz öğelerini elden geçirmiş.

Güncelleme Tüm Kullanıcılara Ne Zaman Sunulacak?

Meta, WhatsApp'ın iPad için Liquid Glass güncellemesini ne zaman tüm kullanıcılara sunacağını açıklamadı. Yani ortada resmî bir tarih yok. Yeni güncelleme şu anda sadece bazı beta kullanıcıları tarafından test edilebiliyor. Önümüzdeki günlerde ise daha fazla beta kullanıcısına sunulması bekleniyor. Kararlı sürümünse birkaç hafta içinde tüm kullanıcılar için yayınlanması muhtemel.

Editörün Yorumu

Meta'nın Apple kullanıcılarına Liquid Glass arayüzünü sunacak olması güzel bir gelişme. Zira Apple cihazlarda sistem genelinde Liquid Glass tasarımı bulunsa da bazı uygulamalarda yer almaması kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor. Neyse ki Meta, daha önce iPhone için yayınladığı bu güncellemeyi yakında iPad ve Mac kullanıcılarına da sunacak.