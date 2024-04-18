WhatsApp Mesajlara Kısayol Ekleniyor: Kullanıcılara Büyük Kolaylık Sağlayacak!

WhatsApp'ın bugün yeni bir özelliği test atmaya başladı fark edildi. Daha önce Android kullanıcıları için sunulan kişilere not ekleme özelliğinden farklı olarak yeni bir not özelliği daha geliyor.

Paylaşılan görsele bakıldığında, uygulamanın yeni güncellemesi ile birlikte kullanıcılar mesajlarını direkt olarak not olarak kaydedebilecek. Bu seçenek ile birlikte seçilen mesajlar notlara sadece birkaç hamle ile otomatik olarak kaydedilebilecek.

WhatsApp'ın Yeni Özelliği Yakında Geliyor

Daha önce kişilere sunulan özellik, işletmelerin de yakında kavuşacağı bir kısayol olarak geliyor. Artık işletme hesapları, sohbet bilgi ekranını açmadan istedikleri mesajları seçip, o mesajları nota ekleyebilecek.

Mesajlar notlara eklenmek için tıklandığı zaman karşı tarafa bu konuyla ilgili bir bildirim gitmeyecek. Notlara mesaj ekleme özelliği şu anda geliştirilme aşamasında ve uygulamanın yeni gelecek olan güncellemesi ile aktif hale gelecek.

Önemli mesajları manuel bir şekilde notlara eklemeyi tarihe gömen bu kısayol, kullanıcıların uygulamayı daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlayacak. Bir iş aracı olarak geliştirilen özellik, ilk aşamada normal kullanıcılara sunulmayacak.