Whatsapp Mesajları Silebilme Süresini Uzatıyor

Whatsapp'ın geçtiğimiz yıllarda getirdiği mesajları herkes için silme özelliği kullanıcıların en çok istediği özelliklerden biriydi. Öyle ki özelliğin beğenilmesi bir yana, süresinin artırılması talepleri oldukça fazlaydı. Hem tekli hem de grup konuşmalarında kullanılabilen bu özellik, yanlış yazdığınız veya gönderdikten sonra silmek istediğiniz mesajlar için hayati önem taşıyordu.

Whatsapp kullanıcıların isteğini dinleyerek bu mesaj silme süresini uzatmaya karar verdi. Yeni ortaya çıkan bilgiler, mesajları silmek için uygulamanın kullanıcıya tanıdığı sürenin artırılacağına işaret ediyor. Artık kullanıcılar silecekleri mesajlar konusunda daha uzun sürelere sahip olabilecek.

Whatsapp Uzatılmış Mesaj Silme Süreleri Ne Zaman Kullanılabilecek?

Daha önceki mesaj silme sınırı 1 saat, 8 dakika ve 16 saniyeydi. Whatsapp kullanıcıların talebi üzerinde bu mesaj silme sınırını artırıyor ve artık yeni sınır 2 gün ve 12 saat olacak. WABetaInfo'nun paylaşmış olduğu bu haber, kendisinin uygulamanın beta testleri üzerinde fark ettiği bu yeni özelliğe işaret ediyor.

Bu özellik elbette yalnızca bunu içermiyor. WABetaInfo'ya göre artık grup yöneticileri, gruptaki katılımcıların mesajlarını silebilecek. Bu, uzun süredir dedikoduları dönen bir özellikti ve görünüşe göre nihayet uygulamadaki yerini alacak.

WhatsApp şu anda yeni mesaj silme zaman sınırını bazı beta test kullanıcılarına kademeli olarak sunuyor ve önümüzdeki haftalarda daha fazla kişiyle bu testlere devam edeceği planlanıyor. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise şimdilik belirsiz.