Whatsapp Mesajları Silebilme Süresini Uzattı

WhatsApp artık bir mesajı 2 gün ve 12 saate kadar (toplamda 60 saat) silmenize izin veriyor, böylece yanlışlıkla gönderilen bir sohbeti saatler sonra bile silebileceksiniz. Bilmeyenler için önceden bu sınır 1 saat, 8 dakika ve 16 saniyeden oluşuyordu.

Şirketin özelliğin uygulamaya geldiğini duyurduğu bu özellikle ilgili tweet'inde "2 günden biraz fazla" bahsedilmiş olsa da 12 saatlik kısmı belirtilmemiş.

💭 Rethinking your message? Now you’ll have a little over 2 days to delete your messages from your chats after you hit send.