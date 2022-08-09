Whatsapp Mesajları Silebilme Süresini Uzattı

WhatsApp artık bir mesajı 2 gün ve 12 saate kadar (toplamda 60 saat) silmenize izin veriyor, böylece yanlışlıkla gönderilen bir sohbeti saatler sonra bile silebileceksiniz. Bilmeyenler için önceden bu sınır 1 saat, 8 dakika ve 16 saniyeden oluşuyordu.

Şirketin özelliğin uygulamaya geldiğini duyurduğu bu özellikle ilgili tweet'inde "2 günden biraz fazla" bahsedilmiş olsa da 12 saatlik kısmı belirtilmemiş.

💭 Rethinking your message? Now you’ll have a little over 2 days to delete your messages from your chats after you hit send. — WhatsApp (@WhatsApp) August 8, 2022

WhatsApp, gönderilen mesajı geri alma özelliğini ilk kez 2017'de yalnızca 7 dakikalık bir zaman sınırıyla kullanıma sunmuştu ancak daha sonra bu süreyi 1 saat 8 dakikaya çıkardı. Geçen yıl WABetaInfo, şirketin 7 günlük bir sınır getirmeyi düşünebileceğini ancak bu yeni güncelleme ile 2.5 günlük oldukça tuhaf bir zaman dilimi seçmiş olduğunu belirtti.

Telegram ve Apple'da Durumlar Daha Farklı

Karşılaştırıldığında rakip sohbet uygulaması Telegram'ın bir mesajı silme konusunda bir zaman sınırı bulunmuyor, bu nedenle bir sohbeti gönderdikten yıllar sonra kaldırabilirsiniz.

Apple ise bu konuda farklı bir şekilde hareket ediyor. Haziran ayında Dünya Çapında Geliştirici Konferansı'nda (WWDC) iOS 16 için gönderilen mesajı geri alma özelliğini tanıttıktan sonra şirket, geçen ay iOS 16 geliştirici betasının dördüncü sürümünde sınırı 15 dakikadan 2 dakikaya çıkardı.

Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir zaman sınırı olmalı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.