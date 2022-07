Beklenen Gün Geldi: Artık Whatsapp Mesajlarına Tüm Emojilerle Tepki Verilebilecek

Meta CEO'su Mark Zuckerberg bir Facebook gönderisinde, WhatsApp kullanıcılarının yakında herhangi bir emoji ile mesajlara tepki verme yeteneğine sahip olacağını duyurmuştu. Mevcut altı adet emojinin yetersiz gelmesi, kullanıcıların bu yönde isteğini belirtmelerine neden olmuştu.

Whatsapp, en sevdiği birkaç emojiyi listelemeden önce "WhatsApp'ta tepki olarak herhangi bir emojiyi kullanma yeteneğini kullanıma sunuyoruz." dedi. WhatsApp'ın sınırlı sayıda yalnızca altı emoji ile tepki verme özelliğini eklemesinden yalnızca bir ay sonra artık tüm emojilerle tepki verilebilecek.

Önceki emoji tepkilerinde olduğu gibi tepki vermek istediğiniz mesaja uzun basarak özelliğe erişebilirsiniz. Bu, yeni bir artı simgesiyle birlikte önceki altı emoji reaksiyonunu içeren menüyü açacak. Artı simgesine dokunduğunuzda standart gülen yüzlerden, selamlayan emoji ve eriyen yüz gibi son eklenenlere kadar her mevcut emojiyi içeren bir menü açılacak ve ayrıca farklı ten tonu varyasyonlarını da içerecek.

Since you asked…



... all emoji Reactions are here! We’re feeling 🤩😎🙌🤸🎉💚 about it.



Starting to roll out now to Android and iOS pic.twitter.com/Opk7x0n0VP