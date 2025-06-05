Artık WhatsApp'ta Konuşacak Kimse Yoksa Yapay Zeka Var!

Meta, bünyesinde bulundurduğu popüler çevrim içi mesajlaşma ağı WhatsApp'a kullanıcıların işine epey yarabilecek yeni bir özelliği test ediyor. Son dönemde platformlarını yapay zeka teknolojisi ile yenilemek için çalışmalar yürüten firma, yapay zeka destekli asistanı Meta AI'ın WhatsApp'taki faaliyetlerini genişletme kararı aldı.

Aktarılanlara göre yeni özellikle birlikte kullanıcılar, mesajlarını, fotoğraflarını ve videolarını direkt olarak Meta AI'a yönlendirebilecek.

Kullanıcılar Meta AI ile Sohbet Edebilecek

WhatsApp'ın son beta sürümünde tespit edilen özellik, kullanıcıların uzun bir süredir Meta platformlarında yer alan Meta AI asistanı ile doğrudan sohbet etmesini sağlayacak. Bu doğrultuda yapay zeka destekli asistan için eklenen sohbet kutucuğuna yazılı mesajlar ve fotoğraf, video gibi medya dosyaları gönderebileceksiniz.

Kullanıcılar, Meta AI’a gönderdikleri mesajlara isteğe bağlı olarak kısa açıklayıcı notlar da ekleyebilecek. Bu notlar, yapay zeka asistanının içerikleri daha doğru anlamlandırmasına ve buna uygun yanıtlar üretmesine yardımcı olacak. Örnek verecek olursak, bir fotoğraf iletildiğinde altına “Resimdeki kişi kim?” gibi bir not eklenirse, Meta AI bu soruya göre bir yanıt oluşturabilecek.

Bu yeni özellikle birlikte, uzun süredir tartışma konusu olan WhatsApp’ın gizlilik politikaları da yeniden gündeme gelebilir. Bu nedenle Meta, kullanıcıları rahatlatmak adına yaptığı açıklamada, Meta AI’ın yalnızca kullanıcının kendisinin gönderdiği içeriklere erişebileceğini vurguladı. Başka bir deyişle, yapay zeka, grup konuşmaları, başkalarının mesajları veya paylaşımlarına erişemeyecek.

Şu an için yalnızca beta sürümünde test edilen bu yapay zeka entegrasyonu, ilerleyen dönemde kararlı sürümle tüm kullanıcılara sunulabilir. WhatsApp, bu adımıyla Meta AI ile etkileşimi hem daha kolay hem de daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.