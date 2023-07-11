WhatsApp Topluluklarda Numara Gizleme Özelliği Sunuyor

WhatsApp topluluk özelliği için telefon numarası gizleme özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Yeni özellik sayesinde toplulukta yer alan diğer üyeler tarafından görülemeyecek. Bu, gizlilik seviyesinin artmasına yardımcı olacak.

WhatsApp Topluluklarda Numara Gizleme Yapılabilecek

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, geçtiğimiz yıl içerisinde topluluk isimli bir özelliği kullanıma sunmuştu. Bir topluluğa dahil olduğunuzda diğer üyeler telefon numaranızı görebiliyor. Bu durum, gizliliği olumsuz yönde etkiliyor.

WhatsApp, kullanıcıların telefon numarasının görünmemesini sağlamak için birkaç aydır yeni bir özellik üzerinde çalışıyordu. Söz konusu özellik, ilk etapta çok sınırlı bir kullanıcı grubu tarafından kullanılabiliyordu.

Şirket tarafından atılan yeni adım sonucunda uygulamanın en son sürümünde daha fazla kişiye sunuldu. Yakında tüm kullanıcıların kullanımına sunulması beklenen özellik ile ilgili bir ekran görüntüsü paylaşıldı.

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre topluluk sayfasının ayarlarında telefon numarası gizliliği ile ilgili yeni bir seçenek eklenecek. Bu seçenek seçildiğinde ekranda bir bilgilendirme penceresi çıkacak. Bilgilendirme penceresindeki bilgilere göre telefon numarası, yalnızca topluluk yöneticileri tarafından görülebilecek.

Bu nedenle gizlilik açısından önemli bir avantaj sunacak yeni özellik topluluk üyeleriyle sınırlı olacak ve topluluk yöneticileri telefon numaralarını görebilecek. Telefon numarası gizleme özelliği, ilerleyen zamanlarda gruplar için de sunulabilir.

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