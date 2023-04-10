WhatsApp'a Yeni Özellik Geliyor: Büyük Kolaylık Sağlayacak!

WhatsApp'ın yeni özellik üzerinde çalıştığı gün yüzüne çıktı. Popüler anlık mesajlaşma uygulamasına eklenecek yeni işleve dair bir ekran görüntüsü de paylaşıldı. Oldukça kullanışlı olacak özelliğe dair detaylar haberimizde.

WhatsApp Yeni Özellik ile Daha İyi Deneyim Sunacak

Milyonlarca kişinin iletişim kurmak için tercih ettiği WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışarak kullanım deneyimini üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan sohbet kilitleme özelliğinin ardından yeni bir özellik daha gün yüzüne çıktı.

WABetaInfo, WhatsApp'ın 2.23.8.2, 2.23.8.4, 2.23.8.5 ve 2.23.8.6 beta sürümlerinde test edilen özelliği ortaya çıkardı. Kullanıcılar söz konusu özellik sayesinde uygulamadan çıkmak zorunda kalmadan kişi ekleyebilecek ve hatta düzenleme işlemi yapabilecek.

Kişi eklemek için zaten bir kısayol mevcut ancak bu, kullanıcıları cihazlarının rehber uygulamasına yönlendiriyor. WABetaInfo, söz konusu özellik ile ilgili bir ekran görüntüsü paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsü, işlevin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Kullanıcıların artık uygulamalar arasında geçiş yapmasına gerek bırakmayacak özelliğin kullanılabilmesi için WhatsApp'taki kişi listesinin açılması ve ardından yeni kişi seçeneğinin seçilmesi gerekecek.

Uygulama içerisinde kişi ekleme ve düzenleme işlemlerinin yapılabilmesine imkân tanıyan özellik, Android cihazlarda WhatsApp'ın en son beta sürümünü yükleyen bazı kullanıcılar tarafından test ediliyor. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Popüler anlık mesajlaşma uygulamasının yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.