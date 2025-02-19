WhatsApp, Çok Sayıda Okunmamış Mesajı Olan Kullanıcıları Büyük Bir Yükten Kurtıyor!

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma platformu WhatsApp, platformunda kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Firma son olarak, özellikle de çok sayıda okunmamış mesajı olan kullanıcıları yakından ilgilendirecek bir yeniliği yakında hayata geçirebilir.

Hemen hepimiz WhatsApp'ta bizlere gönderilen mesajlara yetişemediğimiz zamanlar yaşıyor, bazen de okumaya gerek duymadığımız mesajların biriktiğine şahit oluyoruz. Şimdiye kadar bu mesajları bildirim paneli üzerinden kolayca silebilekse de WhatsApp kısayolunun üstünde ne kadar okunmamış mesajımızın olduğunu gösteren bildirim kutucuğunu temizleyemiyorduk. Yeni özellik işte tam da bu noktaya odaklanıyor.

WhatsApp'taki Okunmamış Mesaj Bildirimleri Artık Temizlenebilecek

Ünlü platformun mobil sürümleri için yayınlanan son beta güncellemesinde fark edilen yeni özellik, çok sayıda okunmamış mesajı bulunan kullanıcıların uygulama kısayolunun hemen üstüne bulunan kırmızı renkli kutucuğu temizlemesini imkan tanıyacak.

Özelliğin çalışma şekli ise oldukça basit. Kullanıcılar, okunmamış mesaj bildirimlerini temizleme özelliği aktifleştirdiğinde WhatsApp'ı her açtıklarına okunmamış mesajları gösteren bildirim kutucuğu sıfırlanmış olacak. Platform, geçmişte buna benzer bir özelliği kullanıma sunmayı düşünmüş ancak daha sonrasında kararından vazgeçmişti.

Ancak bu sefer WhatsApp'ın bu konuda daha gerçekçi adımlar attığını görmekteyiz. Şu anda test edilen yeni özelliğin ilerleyen haftalarda kullanıcıların beğenisine sunulması kuvvetle muhtemel. Gelişmeler için takipte kalın!

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