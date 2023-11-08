WhatsApp'ta Reklam Olacak mı? Açıklama Geldi!

WhatsApp Başkanı Will Cathcart tarafından yapılan açıklama ile beraber WhatsApp'ta reklam olacak mı sorusunun cevabı belli oldu. İşte uzun yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran anlık mesajlaşma uygulamasına dair yapılan açıklamanın detayları!

WhatsApp'ta Reklam Olacak mı Sorusu Yanıtlandı

Meta tarafından sunulan WhatsApp isimli anlık mesajlaşma uygulamasında reklamın yer alıp almayacağı uzun süredir merak ediliyordu. WhatsApp Başkanı Will Cathcart konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

Durum ve Kanallar dahil olmak üzere anlık mesajlaşma uygulamasının bazı bölümlerinde reklamların görünebileceğini söyleyen Cathcart, gelen kutusunda ve mesajlaşma bölümünde reklamların olmayacağını belirtti.

Gelen mesajların listelendiği sayfada ve mesajlaşma ekranında reklamların görünmeyecek olması, diğer özellikleri kullanmayan kişilerin kullanım deneyimini olumsuz yönde etkilemeyecektir. Reklamların tam olarak hangi tarihte uygulamaya ekleneceği ise henüz bilinmiyor.

Anlık mesajlaşma uygulamasındaki Durum özelliğinin Instagram'daki Hikayeler isimli özelliğe oldukça benzediğini belirtelim. Söz konusu özellik kullanılarak paylaşılan gönderiler, 24 saatin ardından otomatik olarak siliniyor.

Kanallar ve Durum isimli bölümlere reklamların görünebilecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu durum genel kullanım deneyimini olumsuz yönde etkiler mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.