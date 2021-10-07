WhatsApp Şifrelenmiş Yedekleme Üzerine Çalışıyor

WhatsApp Beta (iOS) için yayınlanan yeni bir güncelleme, popüler anlık mesajlaşma uygulamasının uçtan uca şifrelenmiş yedekleme üzerine çalıştığını gösteriyor. Şu an için beta programındaki iPhone kullanıcılarına sunulan bu özellik, yakın dönemde tüm kullanıcılar için aktif hale gelebilir.

WhatsApp Uçtan Uca Şifrelenmiş Yedekleme Özelliğini Kullanıma Sundu

WhatsApp Beta (iOS)'un 2.21.200.14 sürüm numaralı güncellemesi ile gelen özellik, kullanıcıların mevcut sohbetlerini uçtan uca şifrelenmiş şekilde yedekleyebilmesine olanak sunuyor. Bu da kullanıcıların yedekledikleri mesajların artık çok daha güvenli hale geleceğini gösteriyor.

Eğer siz de WhatsApp'ın beta sürümüne dahilseniz ve bu özelliğin cihazınıza gelip gelmediğini sorgulamak istiyorsanız, öncelikli olarak WhatsApp uygulamasına girin ve Ayarlar menüsüne tıklayın. Ardından sırası ile Sohbetler -> Sohbet Yedeği adımlarını takip edin. Eğer özellik cihazınızda kullanılabilir ise 'Uçtan Uca Şifreli Yedekleme' sekmesini görmelisiniz.

Mark Zuckerberg kısa süre önce bu özelliği duyurduğunda "WhatsApp'a başka bir gizlilik ve güvenlik katmanı ekliyoruz: İnsanların Google Drive'a ya da iCloud'a saklamayı tercih ettiği yedeklemeler için uçtan uca şifreleme seçeneği. WhatsApp bu ölçekte uçtan uca şifreli mesajlaşma ve yedekleme sunan ilk küresel mesajlaşma hizmetidir." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Zuckerberg, hem mesajlaşma hem de yedekleme tarafında uygulanan uçtan uca şifrelemenin pek çok teknik zorluk gerektirdiğinin de altını çizmişti. Şirket kısa bir süre önce aynı cihazla çoklu cihaz desteğine yönelik adımlar da atmıştı ki, uçtan uca mesaj yedekleme bu açıdan da önemli bir koruma sağlayacaktır.

Eğer beta programına dahil değilseniz bu özelliğin genel beta test kullanıcıları için halihazırda sunulduğunu hatırlatalım. Bu nedenle beta programına dahil olmayan kullanıcılar da kısa süre içerisinde bu özelliğe erişebilir hale gelmelidir.

Peki siz WhatsApp tarafından sunulan bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu özelliği beğendiniz mi ve sizin için kullanılabilir hale gelmiş mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.