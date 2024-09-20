WhatsApp Kullanıcılarının Merakla Beklediği Özellik Sonunda Geliyor!

WhatsApp, kullanıcı deneyimi artırmak için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son raporlar, uygulamanın kullanıcıların uzun süredir beklediği bir özelliğin çok yakında kullanıma sunulacağını gösteriyor. Peki bu özellik ne ve ne zaman kullanıma sunulabilir?

WhatsApp'ın Yeni Özelliğiyle Sohbet Temasını Özelleştirebileceksiniz

WhatsApp'ın 2.24.20.12 yapı numaralı Android sürümünde kullanıcıları bir hayli memnun edecek bir özellik tespit edildi. Bu yeni işlev sayesinde sohbet temalarınızı özelleştirebileceksiniz ve daha kişiselleştirilmiş bir mesajlaşma deneyimi yaşayabileceksiniz.

Kullanıcılar, özelliğin sunduğu geniş tema yelpazesi arasından zevklerine göre seçim yapabilecek. Bir tema seçildiğinde, hem duvar kağıdı hem de sohbet balonu renkleri seçilen stili yansıtacak şekilde otomatik olarak ayarlanacak. Şu an için kullanıcıların seçebileceği 11 farklı tema bulunuyor, ancak bunun ilerleyen dönemlerde artabileceğini belirtelim.

Karanlık mod seven kullanıcılar da unutulmadı. Seçenekler arasından karanlık temayı seçtiğinizde parlaklık seviyesini ayarlama olanağı sunulacak. Böylece hem karanlık modu rahatça kullanabilecek hem de düşük ışık koşullarında ekranı görememe sorunu yaşamayacaksınız.

Bu özellik şu an için test aşamasında ve önümüzdeki güncellemelerle birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak.