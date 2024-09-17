WhatsApp'tan Instagram'a Benzer Yeni Özellik: Durumlara Kişi Etiketlenebilecek!

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıları sevindirecek yeni bir özellikle daha karşımızda. Meta bünyesindeki platform, sevilen "Durumlar" bölümündeki paylaşımlara kişi etiketlemeye imkan tanıyan yeni özelliğini test etmeye başladı.

Kullanıcılar WhatsApp Durumlarına Rehberindeki Kişileri Etiketleyebilecek

Neredeyse her geçen gün kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına yeni özellikler geliştiren WhatsApp'ın, geçtiğimiz aylarda Durumlar bölümü için yeni bir özellik üzerine çalıştığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise kullanıcıların Durum paylaşımlarına kişi etiketlemesini sağlayacak özelliğin kısa bir süre önce platformun beta sürümünde test edildiği gün yüzüne çıktı.

Uygulamanın 2.24.20.3 kodlu Android beta sürümünden alınan bilgilere göre kullanıcılar, yeni WhatsApp durumlarına kişi etiketleme özelliği ile birlikte yapacakları paylaşıma rehberindeki kişilerinden birini veya birkaçını etiketleyebilecek. Durum paylaşımı yapacak kullanıcılar, Durum ekranının sağ altına eklenen "@" sembolüne basarak kolayca kişileriniden birini ekleyebilecek.

Bununla beraber WhatsApp, herhangi bir paylaşıma etiketlenen kullanıcılara bildirimler yollarken, tıpkı Instagram'da olduğu gibi paylaşılan gönderiyi yeniden paylaşabilmesine imkan tanıyacak. Öte yandan yapılane etiketlemelerin sadece paylaşım yapanlara özel olduğunu belirtelim. Yani paylaşıma görüntüleyen diğer kullanıcılar, WhatsApp'ın gizlilik politikası gereği mevcut gönderiye kimin etiketlendiğini bilemeyecek.

Şuanda platformun beta sürümünde test edilen kişi etiketleme özelliğinin tam olarak ne zaman hayata geçirileceği konusunda henüz net bir bilgi yok. Gelişmeler için takipte kalın!

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