WhatsApp'ta Tek Seferlik Fotoğrafların Sinir Bozucu Sorununu Çözüme Kavuşuyor!

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma ağı WhatsApp, son yıllarda kullanıcıların işine epey yarayan bazı önemli özellikleri platformuna kazandırdı. Bu özelliklerden biri şüphesiz ki tek seferlik fotoğraf gönderimi. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde mesajlaşırken sadece bir kez görüntülebilecek fotoğraflar gönderebiliyor. Üstelik bu görüntüler galeriye kaydedilemediği gibi ekran görüntüsü alınarak da saklanamıyor.

Ancak bu özelliğin bazı eksikliklikleri ve sorunları var. Özellikle bu görüntülerin WhatsApp'a bağlanan diğer cihazlardan açılamaması, zaman zaman pek çok kullanıcının deneyimini olumsuz etkiliyor. Öte yandan WhatsApp'ın son beta sürümünde bu sorunun çözüme kavuşturulduğunu görüyoruz.

Tek Seferlik Fotoğraflar Artık Bağlı Cihazlardan da Açılabilecek

Ünlü platformun iOS cihazları için yayınladığı son beta sürümü, tek seferlik açılan medya gönderileri ile ilgili önemli bir yenilik içeriyor. Yeni sürüm ile birlikte artık bu gönderiler, WhatsApp hesabına eklenen bağlı cihazlar üzerinden de açılabiliyor.

Şimdiye kadar biri size tek seferlik bir fotoğraf attığında, bu gönderiyi yalnızca akıllı telefonunuzdan görüntüleyebiliyordunuz. Bu durum özellikle WhatsApp'ı bilgisayarınız veya tabletinizde kullandığınız zamanlarda sinir bozucu olabiliyor. Zira fotoğrafı açmak için tekrardan telefonunuzu kullanmanız gerekiyordu.

Ancak test aşamasındaki yeni sürüm ile birlikte bu eksikliğin giderildiğini görüyoruz. Bu yeniliğin kararlı sürümlere de gelmesiyle birlikte tek seferlik fotoğraf gönderme özelliğinin daha kullanışlı bir hal alacağını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp'a başka hangi yenilikler gelmeli? Yorumlarda buluşalım...