WhatsApp'tan Türkiye’deki Kullanıcılarına Özel Bilgilendirme

WhatsApp, Türkiye’deki kullanıcılarının uygulama ekranlarında özel bir duyuru yayınlayarak, Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile ilgili doğruları tekrar hatırlattı. WhatsApp bilgilendirmesinde ne yazıyor? Konu hakkındaki detayları sizler için bir araya getirdik.

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Bilgilendirmesi Yapmaya Başladı

WhatsApp şu açıklamayı yaptı:

"Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye'deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibariyle Türkiye’deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook’un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz."

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WhatsApp Mesajları Facebook ile Paylaşılacak Mı?

WhatsApp Yöneticisi Will Cathcart’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarına ve aşağıdaki soru-cevaplara göz atabilirsiniz: